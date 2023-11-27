Голограммы, дарк-бархат и драпировки от Тьерри Мюглера: из чего состоит новогодняя коллаборация от стилиста Олега Горчанина и YOU WANNA?

Новый Тьерри Мюглер и стилист-явление Олег Горчанин (автор самого эффектного селебрити-мейковера года!) показал новогоднюю капсулу с брендом YOU WANNA.
На правах дипломированной швеи со стажем Олег создал семь сложно-сконструированных платьев с кутюрными задатками: от нарядов-голограмм и готических комплектов из бархата до платьев с хитросплетенными драпировками и акцентными вырезами.
Заодно у коллаборации получился вполне мюглеровский месседж: вещи продаются по affordable luxury ценам, чтобы все желающие могли примерить наряды от стилиста новорожденной фэшн-дивы Иды Галич (привет, Кейси Кэдуолладер и H&M).
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