Скульптурные платья, арт-варежки и астрологические свитеры: фэшн-мастхэвы декабря

Приталенные жакеты — маст-хэв от петербургских тейлоров Ксении и Антона Гафиятуллиных, сочинивших тихо-роскошную марку WITHME на стыке бутика и ателье. Начинали в 2016 году с платьев с воланами, а теперь продают с рейла и отшивают в тет-а-тет-порядке точеные пиджаки из твида и шерсти (с ворохом акцентных защипов и цветков-бутоньерок в придачу). Максималистские оверсайз-традиции продолжены и в гардеробе на выход: от пальто-халата из ткани MaxMara до плечистого кожаного плаща с опорой на творческий опыт Alaïa.