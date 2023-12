Скульптурные платья, арт-варежки и астрологические свитеры: фэшн-мастхэвы декабря

За зумерскую явку в итальяноцентричном мультибренде NO ONE (Ринашенте у нас дома) отвечает дочь Кристен Макменами — Лили. Ее пестрые лоферы на каблуках и высокие казаки из новой коллекции (и кампейна) бренда-резидента Pollini возвращают нам 1970-е в лучшей форме: с бунтарским вайбом Патти Смит и сумочными экспериментами Джейн Биркин. Вдобавок будем практиковать double bagging и носить тоут Gianni Chiarini под мышкой вместе с багетом Principe di Bologna либо с хобо By Far. Декорируем кожгалантерейный каскад внушительным обвесом: крепим дофаминовые гранд-броши и привязываем ключи от всех офисов «Лахта Центра» по примеру Balenciaga.