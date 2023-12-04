Скульптурные платья, арт-варежки и астрологические свитеры: фэшн-мастхэвы декабря

Остаемся зимовать! В кашемировых платьях-колоннах Loulou Studio, твидовых стейтмент-жакетах WITHME, перламутровых бомберах Diego M и фетровых клогах Geox.
ДЛТ
Архитектурные платья из кашемира уже в ДЛТ! Хитросплетенный трикотаж — модный код минималистично-роскошной базы Loulou Studio парижанки Хлое Арруш. Десятилетний опыт в модном консалтинге и архитектурно-искусствоведческий корпус знаний зашиты в кашемировые платья-колонны и точеные стейтмент-жакеты из шерсти. В новогоднем сезоне порхаем в воздушном трикотаже, планируем фэшн-вылазки на мороз в дубленках из овчины и устраиваем модные перформансы в блестящем атласном тренче, на свету притворяющемся мокрым.
Coccinelle
Двадцатые — новые нулевые, проверено Coccinelle: носим угольно-пастельный колорблок Сoccinelle Binxie на длинном ремешке и храним телефон, паспорт и кардхолдер под брендированным замком (кульминационная деталь новой линейки!). Мэтчим мини-сумки с деконструктивистскими драпировками и фактурными жатыми топами.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Finn Flare
Никогда еще Finn Flare не был таким модным: вижуал-креатив (читай: творческий подвиг) авторства Маши Поповой определенно задался. А теперь фокус: капсула термохромной одежды, меняющей цвет в тепле. На выходе из дома на вас точно был сиреневый пуховик, а на морозе (surprise-surprise!) — раз и нежно-голубой.
You
Из модной экспедиции на Териберку фэшн-куратор петербургской кэжуал-марки You Светлана Танакина привезла зимний кампейн, а вместе с ним — объемную лимонную экошубу (вещь сезона по версии Фиби Файло), кудрявую дубленку и пудровый пуховик на шнурке-ремне (оммаж Jil Sander и Proenza Schouler).
Hiker
Модный аудтор-ретейлер Hiker дебютировал в роли обувщиков. Суперсила ботинок Mudguard — морозостойкость и железобетонное сцепление (вопреки самому лютому гололеду). Секрет успеха — утеплитель 3M Thinsulate в комбо с технологичной подошвой со стабилизатором пятки и протектором (тракторкор!).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Estego
Собираемся на ленивый завтрак в Aster в укороченном кэмел-пальто (привет, Питер Мюлье!) от профи городской базы Estego. Стилизуем наряд по тихо-роскошным канонам — с брюками-палаццо, пушистыми тапулями (как в весенне-летней коллекции Демны) и жемчужным обвесом.
Владимирский пр., 1/47
NO ONE
За зумерскую явку в итальяноцентричном мультибренде NO ONE (Ринашенте у нас дома) отвечает дочь Кристен Макменами — Лили. Ее пестрые лоферы на каблуках и высокие казаки из новой коллекции (и кампейна) бренда-резидента Pollini возвращают нам 1970-е в лучшей форме: с бунтарским вайбом Патти Смит и сумочными экспериментами Джейн Биркин. Вдобавок будем практиковать double bagging и носить тоут Gianni Chiarini под мышкой вместе с багетом Principe di Bologna либо с хобо By Far. Декорируем кожгалантерейный каскад внушительным обвесом: крепим дофаминовые гранд-броши и привязываем ключи от всех офисов «Лахта Центра» по примеру Balenciaga.
Lise Charmel
Полупрозрачный микролиф напоказ — остромодный фрагмент праздничного выхода по канонам Nensi Dojaka и селебрити всех мастей (проверено Флоренс Пью, Ким Кардашьян и Дуа Липой). Раздаем готический будуаркор со сложной многонитевой вышивкой и ультратонким гипюром с лионских станков Lise Charmel, затмевая блеск бурлеск-див из петербургского кабаре-сенсации «Летучая мышь».
Невский пр., 156
WITHME
Приталенные жакеты — маст-хэв от петербургских тейлоров Ксении и Антона Гафиятуллиных, сочинивших тихо-роскошную марку WITHME на стыке бутика и ателье. Начинали в 2016 году с платьев с воланами, а теперь продают с рейла и отшивают в тет-а-тет-порядке точеные пиджаки из твида и шерсти (с ворохом акцентных защипов и цветков-бутоньерок в придачу). Максималистские оверсайз-традиции продолжены и в гардеробе на выход: от пальто-халата из ткани MaxMara до плечистого кожаного плаща с опорой на творческий опыт Alaïa.
Boggi Milano
Укутываемся в морозостойкий кашемир от кэжуал-профи Boggi Milano: отправляемся на бодрый перекус в Bistro Susi в кардигане из утонченной пряжи и наворачиваем 10 тысяч зож-шагов по Елагину в худи с капюшоном (маст-хэв от Джонатана Андерсона).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
IRO
IRO Paris
Велюровые драпировки, разрезы от бедра и отблески люрекса — наш модный новогодний код. Меняем офискор на плечистые ретроплатья и рослые ботфорты с металлическим отливом от спецов по винтажному рок-вайбу IRO. Финальный штрих для нарядного бархопинга — поясные цепи (микротренд!).
ICE PLAY
Пуховики нордической закалки шьют зумер-авангардисты ICE PLAY: превращают северное сияние в перламутровый блеск светоотражающих тканей, а арктические облака — в тай-дай-принты конфетных оттенков. На выходе получаются дофаминовые полярные ватники и самые пушистые сапоги для новогодней вылазки в Сортавалу.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Befree
Псы-звезды, розовый тигрик и горошинки-пупырки на кружке с кофе — главный источник декабрьского дофамина и художественный итог кидкорной коллаборации Befree Co:Create с петербургским визионером стрит-арта Турбеном.
Geox
Тапочки повсюду: от отельных The Row до длинноносых тяг Balenciaga. Запасаемся на зимовку кучерявыми подкрадулями Geox винного оттенка (цвет наступающего сезона от Сабато де Сарно и Матье Блази): хостим домашнюю вечеринку в шлепках на бесшумной (оберег от спящих соседей) пробковой подошве, а в клогах из фетра и устойчивого экомеха спешим на дружеский квартирник (или аккуратно шагаем за батоном в новорожденную пекарню от создателей Futurist — Inner Bakery).
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
DIEGO M
Драгоценное сияние — суперсила перламутровых пуховиков-бомберов с плеча супружеского фэшн-дуэта итальянцев Мануэлы Бортоламеолли и Диего Мацци. Они же довели стежку-подушку Maison Margiela до уютно-рождественского совершенства, а заодно украсили куртку акцентными молниями, переживающими фэшн-камбэк. Выгуливаем модную экипировку в забегах за подписными булочками и петроградскими бутербродами.
Rely
Мегатренд новых ревущих двадцатых — нет, не тихая роскошь, а слияние спортивного шика и плечистых офискорных пиджаков в едином модном мудборде. Самые петербургские комбинезоны и велосипедки пятидесяти оттенков серо-синего (какой Финский залив ты сегодня?) отшивают в мастерских бренда Rely. Из путешествия в Китай основательница Алена Сергеенкова привезла контракт на поставку премиальной лайкры, которую научилась превращать в бесшовные спортивно-бельевые комплекты. По заветам Phoebe Philo и Coperni выгуливаем все фитнес-кэтсьюты и технологичные легинсы прямо в офисе и перебираемся в шавасану сразу с планерки.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
MIRSTORES
Пока остальные марки упражняются в повышенной новогодней нарядности, мастера нео-аранских свитеров и прочего вязаного фэшн-уюта MIRSTORES выступают с астрологической капсулой. Прогноз благоприятный: зодиакальные вариации рождественских свитеров — лучший топикстартер праздничной вечеринки. В коллекцию Zodiac вошли 12 базовых джемперов свободного кроя (неважно, сколько подписных булочек вы съели) из смесовой пряжи с хлопком, украшенных яркой вышивкой в виде знаков, которые мы будем носить хоть в репинский Muze Garden, хоть на новоголландский каток.
mirstores.ru
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