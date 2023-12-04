18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Скульптурные платья, арт-варежки и астрологические свитеры: фэшн-мастхэвы декабря

Поделиться:

Остаемся зимовать! В кашемировых платьях-колоннах Loulou Studio, твидовых стейтмент-жакетах WITHME, перламутровых бомберах Diego M и фетровых клогах Geox.

ДЛТ

Платье Loulou studio, 113 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Loulou studio, 113 500 руб.

Архитектурные платья из кашемира уже в ДЛТ! Хитросплетенный трикотаж — модный код минималистично-роскошной базы Loulou Studio парижанки Хлое Арруш. Десятилетний опыт в модном консалтинге и архитектурно-искусствоведческий корпус знаний зашиты в кашемировые платья-колонны и точеные стейтмент-жакеты из шерсти. В новогоднем сезоне порхаем в воздушном трикотаже, планируем фэшн-вылазки на мороз в дубленках из овчины и устраиваем модные перформансы в блестящем атласном тренче, на свету притворяющемся мокрым.

Coccinelle

Архивы пресс-служб

Двадцатые — новые нулевые, проверено Coccinelle: носим угольно-пастельный колорблок Сoccinelle Binxie на длинном ремешке и храним телефон, паспорт и кардхолдер под брендированным замком (кульминационная деталь новой линейки!). Мэтчим мини-сумки с деконструктивистскими драпировками и фактурными жатыми топами.

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Finn Flare

Шапка Finn Flare, 3 144 руб.
Архивы пресс-служб

Шапка Finn Flare, 3 144 руб.

Никогда еще Finn Flare не был таким модным: вижуал-креатив (читай: творческий подвиг) авторства Маши Поповой определенно задался. А теперь фокус: капсула термохромной одежды, меняющей цвет в тепле. На выходе из дома на вас точно был сиреневый пуховик, а на морозе (surprise-surprise!) — раз и нежно-голубой.

You

Шуба You, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Шуба You, 29 900 руб.

Из модной экспедиции на Териберку фэшн-куратор петербургской кэжуал-марки You Светлана Танакина привезла зимний кампейн, а вместе с ним — объемную лимонную экошубу (вещь сезона по версии Фиби Файло), кудрявую дубленку и пудровый пуховик на шнурке-ремне (оммаж Jil Sander и Proenza Schouler).

Hiker

Архивы пресс-служб

Модный аудтор-ретейлер Hiker дебютировал в роли обувщиков. Суперсила ботинок Mudguard — морозостойкость и железобетонное сцепление (вопреки самому лютому гололеду). Секрет успеха — утеплитель 3M Thinsulate в комбо с технологичной подошвой со стабилизатором пятки и протектором (тракторкор!).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Estego

Архивы пресс-служб

Собираемся на ленивый завтрак в Aster в укороченном кэмел-пальто (привет, Питер Мюлье!) от профи городской базы Estego. Стилизуем наряд по тихо-роскошным канонам — с брюками-палаццо, пушистыми тапулями (как в весенне-летней коллекции Демны) и жемчужным обвесом.

Владимирский пр., 1/47

NO ONE

Лили Макменами в Pollini
Архивы пресс-служб

Лили Макменами в Pollini

By Far, 63 690 руб.
Архивы пресс-служб

By Far, 63 690 руб.

За зумерскую явку в итальяноцентричном мультибренде NO ONE (Ринашенте у нас дома) отвечает дочь Кристен Макменами — Лили. Ее пестрые лоферы на каблуках и высокие казаки из новой коллекции (и кампейна) бренда-резидента Pollini возвращают нам 1970-е в лучшей форме: с бунтарским вайбом Патти Смит и сумочными экспериментами Джейн Биркин. Вдобавок будем практиковать double bagging и носить тоут Gianni Chiarini под мышкой вместе с багетом Principe di Bologna либо с хобо By Far. Декорируем кожгалантерейный каскад внушительным обвесом: крепим дофаминовые гранд-броши и привязываем ключи от всех офисов «Лахта Центра» по примеру Balenciaga.

Lise Charmel

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Полупрозрачный микролиф напоказ — остромодный фрагмент праздничного выхода по канонам Nensi Dojaka и селебрити всех мастей (проверено Флоренс Пью, Ким Кардашьян и Дуа Липой). Раздаем готический будуаркор со сложной многонитевой вышивкой и ультратонким гипюром с лионских станков Lise Charmel, затмевая блеск бурлеск-див из петербургского кабаре-сенсации «Летучая мышь».

Невский пр., 156

WITHME

Юбка WITHME, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка WITHME, 18 000 руб.

Приталенные жакеты — маст-хэв от петербургских тейлоров Ксении и Антона Гафиятуллиных, сочинивших тихо-роскошную марку WITHME на стыке бутика и ателье. Начинали в 2016 году с платьев с воланами, а теперь продают с рейла и отшивают в тет-а-тет-порядке точеные пиджаки из твида и шерсти (с ворохом акцентных защипов и цветков-бутоньерок в придачу). Максималистские оверсайз-традиции продолжены и в гардеробе на выход: от пальто-халата из ткани MaxMara до плечистого кожаного плаща с опорой на творческий опыт Alaïa.

Boggi Milano

Архивы пресс-служб

Укутываемся в морозостойкий кашемир от кэжуал-профи Boggi Milano: отправляемся на бодрый перекус в Bistro Susi в кардигане из утонченной пряжи и наворачиваем 10 тысяч зож-шагов по Елагину в худи с капюшоном (маст-хэв от Джонатана Андерсона).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

IRO

IRO Paris
Архивы пресс-служб

IRO Paris

Велюровые драпировки, разрезы от бедра и отблески люрекса — наш модный новогодний код. Меняем офис­кор на плечистые ретроплатья и рослые ботфорты с металлическим отливом от спецов по винтажному рок-вайбу IRO. Финальный штрих для нарядного бархопинга — поясные цепи (микротренд!).

ICE PLAY

Архивы пресс-служб

Пуховики нордической закалки шьют зумер-авангардисты ICE PLAY: превращают северное сияние в перламутровый блеск светоотражающих тканей, а арктические облака — в тай-дай-принты конфетных оттенков. На выходе получаются дофаминовые полярные ватники и самые пушистые сапоги для новогодней вылазки в Сортавалу.

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

Befree

Джемпер Befree Co:Create, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Джемпер Befree Co:Create, 4 599 руб.

Варежки Befree Co:Create
Архивы пресс-служб

Варежки Befree Co:Create

Псы-звезды, розовый тигрик и горошинки-пупырки на кружке с кофе — главный источник декабрьского дофамина и художественный итог кидкорной коллаборации Befree Co:Create с петербургским визионером стрит-арта Турбеном.

Geox

Архивы пресс-служб

Тапочки повсюду: от отельных The Row до длинноносых тяг Balenciaga. Запасаемся на зимовку кучерявыми подкрадулями Geox винного оттенка (цвет наступающего сезона от Сабато де Сарно и Матье Блази): хостим домашнюю вечеринку в шлепках на бесшумной (оберег от спящих соседей) пробковой подошве, а в клогах из фетра и устойчивого экомеха спешим на дружеский квартирник (или аккуратно шагаем за батоном в новорожденную пекарню от создателей Futurist — Inner Bakery).

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

DIEGO M

Куртка Diego M, 107 490 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Diego M, 107 490 руб.

Драгоценное сияние — суперсила перламутровых пуховиков-бомберов с плеча супружеского фэшн-дуэта итальянцев Мануэлы Бортоламеолли и Диего Мацци. Они же довели стежку-подушку Maison Margiela до уютно-рождественского совершенства, а заодно украсили куртку акцентными молниями, переживающими фэшн-камбэк. Выгуливаем модную экипировку в забегах за подписными булочками и петроградскими бутербродами.

Rely

Архивы пресс-служб

Мегатренд новых ревущих двадцатых — нет, не тихая роскошь, а слияние спортивного шика и плечистых офискорных пиджаков в едином модном мудборде. Самые петербургские комбинезоны и велосипедки пятидесяти оттенков серо-синего (какой Финский залив ты сегодня?) отшивают в мастерских бренда Rely. Из путешествия в Китай основательница Алена Сергеенкова привезла контракт на поставку премиальной лайкры, которую научилась превращать в бесшовные спортивно-бельевые комплекты. По заветам Phoebe Philo и Coperni выгуливаем все фитнес-кэтсьюты и технологичные легинсы прямо в офисе и перебираемся в шавасану сразу с планерки.

ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А

MIRSTORES

Свитер Mirstores, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Mirstores, 22 990 руб.

Свитер Mirstores, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Mirstores, 22 990 руб.

Свитер Mirstores, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Mirstores, 22 990 руб.

Пока остальные марки упражняются в повышенной новогодней нарядности,  мастера нео-аранских свитеров и прочего вязаного фэшн-уюта MIRSTORES выступают с астрологической капсулой. Прогноз благоприятный: зодиакальные вариации рождественских свитеров — лучший топикстартер праздничной вечеринки. В коллекцию Zodiac вошли 12 базовых джемперов свободного кроя (неважно, сколько подписных булочек вы съели) из смесовой пряжи с хлопком, украшенных яркой вышивкой в виде знаков, которые мы будем носить хоть в репинский Muze Garden, хоть на новоголландский каток. 

mirstores.ru

Следите за нашими новостями в Telegram
Материал из номера:
Декабрь

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: