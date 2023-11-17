18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Как предприниматель Анна Прахт запустила новый бренд денима AT EASE и бросила вызов Гленну Мартенсу в Diesel?

Поделиться:

Знакомьтесь, AT EASE — новый бренд денима от соосновательницы марки главных петербургских эко-сумок Arny Praht. Модный отдел «Собака.ru» поговорил с Анной о работе над AT EASE — и первым увидел агендерные грязно-голубые джинсы WIDE (одни на двоих в гардеробе супругов Прахт), гранжевые буткаты и ретро-шаровары на шнурке (аксессуарный тренд!).

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

Повседневный шик, вневременные силуэты и расслабленная фэшн-медитация — модный код марки AT EASE, в названии которой зашифрована концепция at ease state of mind. Сама Анна не просто запустила сольный фэшн-проект (на этот раз муж и сооснователь Arny Praht Влад Прахт — не кофаундер, а дорогой сердцу клиент бренда), но и переквалифицировалась из спеца по сумочной полиуретановой пленке (а также уважаемого ресторатора!) в профи по тканям —  сконцентрировалась на производстве вещей из денима.

«Джинсы — непростой продукт на всех этапах: от окраски тканей до выбора сплава для фурнитуры. Так что пришлось уйти в процесс с головой. Моно-подход был свойственен нам всегда: бренду Arny Praht 10 лет, но только последний год команда начала выходить за рамки аксессуарной линейки. Именно поэтому наши сумки такие технически крутые и качественные».

Джинсы Straight Dark Blue, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Straight Dark Blue, 9 500 руб.

Джинсы Slim Dark Blue, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Slim Dark Blue, 9 500 руб.

Джинсы Straight Grey, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Straight Grey, 9 500 руб.

Джинсы Relax Dark Blue, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Relax Dark Blue, 9 500 руб.

Джинсы Bootcut Grey, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Bootcut Grey, 9 000 руб.

Джинсы Relax Dark Blue, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Relax Dark Blue, 9 500 руб.

Джинсы Wide Dirty Blue, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Wide Dirty Blue, 11 500 руб.

Джинсы Wide Grey, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы Wide Grey, 11 500 руб.

В дебютном дропе — семь моделей брюк иконических силуэтов (эко-залог борьбы с перепроизводством). Начинаем рабочую неделю с подтянутых Slim на высокой посадке (привет, десятые!), а врываемся в пятницу в гранжевых буткатах в темно-сером оттенке. На выходные припасены расслабленные ретро-шаровары в духе стритвира 1990-х (для повышения тонуса подпоясываемся при помощи фирменного шнурка из денима) и агендерные мастхэв-джинсы WIDE (у Анны с Владом одни на двоих в гардеробе).

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

Главный производственный квест — превращение денима из токсичного материала в эко-устойчивый. Команда марки выбирала ткани из 100%-го органического хлопка (даже 5% эластана мешают переработке), при выращивании которого не использовались вредные удобрения. Все вещи отшивались в Стамбуле (результат — меньший транспортный след, чем при производстве в Китае) на фабриках с системой обратного осмоса, позволяющей повторно использовать почти всю воду. Заодно Прахт осталась верной эко-заветам Arny Praht — все жакроны выполнены из силикона вместо натуральной кожи.

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

Задание со звездочкой — укрощение оттенка денима. «Изначально все джинсы темно-синего цвета. Сначала нужно сшить модель, а потом выстирать до нужного оттенка. Во время стирки джинса садится и разный цвет дает разную усадку — чем светлее, тем больше. Так что каждому цвету нужны свои лекала, а любая цветовая коррекция может повлечь перешив вещи с нуля».

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

AT EASE first drop
Архивы пресс-служб

AT EASE first drop

В планах —  развитие со ставкой на качество тканей, комфортную посадку и большую инклюзивность ассортимента (для визуально-технологичной конкуренции с мировыми марками). Плюс к весне команда AT EASE  готовит дроп курток, шорт и брюк из денима (бросая новый вызов Гленну Мартенсу в Diesel).

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Анна Прахт

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: