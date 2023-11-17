Как предприниматель Анна Прахт запустила новый бренд денима AT EASE и бросила вызов Гленну Мартенсу в Diesel?

Знакомьтесь, AT EASE — новый бренд денима от соосновательницы марки главных петербургских эко-сумок Arny Praht. Модный отдел «Собака.ru» поговорил с Анной о работе над AT EASE — и первым увидел агендерные грязно-голубые джинсы WIDE (одни на двоих в гардеробе супругов Прахт), гранжевые буткаты и ретро-шаровары на шнурке (аксессуарный тренд!).
Повседневный шик, вневременные силуэты и расслабленная фэшн-медитация — модный код марки AT EASE, в названии которой зашифрована концепция at ease state of mind. Сама Анна не просто запустила сольный фэшн-проект (на этот раз муж и сооснователь Arny Praht Влад Прахт — не кофаундер, а дорогой сердцу клиент бренда), но и переквалифицировалась из спеца по сумочной полиуретановой пленке (а также уважаемого ресторатора!) в профи по тканям — сконцентрировалась на производстве вещей из денима.
«Джинсы — непростой продукт на всех этапах: от окраски тканей до выбора сплава для фурнитуры. Так что пришлось уйти в процесс с головой. Моно-подход был свойственен нам всегда: бренду Arny Praht 10 лет, но только последний год команда начала выходить за рамки аксессуарной линейки. Именно поэтому наши сумки такие технически крутые и качественные».
В дебютном дропе — семь моделей брюк иконических силуэтов (эко-залог борьбы с перепроизводством). Начинаем рабочую неделю с подтянутых Slim на высокой посадке (привет, десятые!), а врываемся в пятницу в гранжевых буткатах в темно-сером оттенке. На выходные припасены расслабленные ретро-шаровары в духе стритвира 1990-х (для повышения тонуса подпоясываемся при помощи фирменного шнурка из денима) и агендерные мастхэв-джинсы WIDE (у Анны с Владом одни на двоих в гардеробе).
Главный производственный квест — превращение денима из токсичного материала в эко-устойчивый. Команда марки выбирала ткани из 100%-го органического хлопка (даже 5% эластана мешают переработке), при выращивании которого не использовались вредные удобрения. Все вещи отшивались в Стамбуле (результат — меньший транспортный след, чем при производстве в Китае) на фабриках с системой обратного осмоса, позволяющей повторно использовать почти всю воду. Заодно Прахт осталась верной эко-заветам Arny Praht — все жакроны выполнены из силикона вместо натуральной кожи.
Задание со звездочкой — укрощение оттенка денима. «Изначально все джинсы темно-синего цвета. Сначала нужно сшить модель, а потом выстирать до нужного оттенка. Во время стирки джинса садится и разный цвет дает разную усадку — чем светлее, тем больше. Так что каждому цвету нужны свои лекала, а любая цветовая коррекция может повлечь перешив вещи с нуля».
В планах — развитие со ставкой на качество тканей, комфортную посадку и большую инклюзивность ассортимента (для визуально-технологичной конкуренции с мировыми марками). Плюс к весне команда AT EASE готовит дроп курток, шорт и брюк из денима (бросая новый вызов Гленну Мартенсу в Diesel).
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