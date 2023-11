Как предприниматель Анна Прахт запустила новый бренд денима AT EASE и бросила вызов Гленну Мартенсу в Diesel?

Повседневный шик, вневременные силуэты и расслабленная фэшн-медитация — модный код марки AT EASE, в названии которой зашифрована концепция at ease state of mind. Сама Анна не просто запустила сольный фэшн-проект (на этот раз муж и сооснователь Arny Praht Влад Прахт — не кофаундер, а дорогой сердцу клиент бренда), но и переквалифицировалась из спеца по сумочной полиуретановой пленке (а также уважаемого ресторатора!) в профи по тканям — сконцентрировалась на производстве вещей из денима.

«Джинсы — непростой продукт на всех этапах: от окраски тканей до выбора сплава для фурнитуры. Так что пришлось уйти в процесс с головой. Моно-подход был свойственен нам всегда: бренду Arny Praht 10 лет, но только последний год команда начала выходить за рамки аксессуарной линейки. Именно поэтому наши сумки такие технически крутые и качественные».