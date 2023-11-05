Дофаминовые сумки, сверхтеплые парки и флоксы-льдинки: модные мастхэвы ноября

Приталенные гризайль-двойки Marella, пуховики DIEGO M с морозостойкими премудростями и сумки ICE PLAY в оттенках северного сияния — все забираем с собой в сладкий ноябрь.
ДЛТ
Хедлайнеры коллекции дебютантов SA SU PHI — свитер в цвете вашего вечернего бокала красного в Noto (как только что было прописано Hermès и Gucci), объемные кашемировые пуловеры-полотенчики (микротренд!) и юбка-колонна в пол (из лучшего дворца Барбиленда). SA SU PHI — творческое объединение двух подруг и коллег с 25-летним фэшн-стажем: SA — Сары Ферреро (в резюме: руководство Valextra) и SU — Сюзанны Кукко (PHI в этой конструкции — авторское прочтение обозначения золотого сечения). Марке-тоддлеру немногим больше года, но список клиентов уже предельно взрослый: в минималистичных фэшн-конструктах бренда отметились Кайли Миноуг, Рейчел Вайс, Карла Бруни и Шэрон Стоун.
Marella
Многослойность — выручай-трюк для объединения трендов в одном образе. Туториал от тихо-роскошной Marella на примере Ирины Шейк: нижний слой — приталенная гризайль-двойка, верхний — плащ из экокожи. Разбавляем серый оранжевым топом и вяжем узлы на талии из рукавов кобальтовых свитеров (опробовано Proenza Schouler и JW Anderson).
Furla
Меняем хобо на тоут: по стайлинг-заветам Лотты Волковой и весенне-летнего показа Miu Miu носим его под мышкой набитым до отказа. В колорблок-сумку Genesi от Furla пчелиной гаммы (как тебе такое, Пит Мондриан?) вполне поместится офисный стартерпак — остроносые туфли и жакет из денима (маст-хэв от Dries Van Noten и Valentino).
Avgvst Garage Sale
Кольцо-гусеница, тринкет-утенок и бабочка с ирокезом — результат коллаборации Avgvst Garage Sale с томским ювелиром-авангардистом Александром Карпинским (объединяет серебро с переработанным пластиком и делает визитные карточки при помощи степлерных скоб). Художник сваял из пластилина (в лучших традициях лепных худи и бермуд с весенне-летнего показа JW Anderson) ироничные фигурки, а затем отлил украшения из серебра — они не полируются и продаются в шкатулке (опять же с пластилином!).
Diego M
Совершаем дебютный ноябрьский аксель на катке «Севкабеля» в оверсайз-пуховике Diego M имени Рей Кавакубо. Выбираем белоснежную куртку-снежинку либо черную готическую модель в виниловом блеске (в духе сверкающих латексных бомберов из осенне-зимней коллекции Avellano).
Boggi Milano
Итальянские кэжуал-мастера Boggi Milano припасли куртки-бомберы Flyn из линейки B Sustainable для сезона нордических ветров. Заботимся о терморегуляции с новозеландской шерстью и водоотталкивающей мериносовой фланелью Smart на пуховой подкладке. Плюс не нарушаем устойчивые границы — все материалы Flyn экосертифицированы по стандартам Responsible Down и ZQ.
Coccinelle
Сумка Coccinelle Priscilla
Офискор нового образца не работает без мини-сумок. В лаконичную Coccinelle Priscilla поместятся смартфон, кардхолдер и помада: живем и работаем налегке. Заправляем тонкий кардиган на пуговках в прозрачные колготки в лучших традициях главной коллекции сезона Miu Miu и выбираем оттенок сумки в тон вашему стилю жизни: жмем на розовую замшу, если ваш офис расположен в Барбиленде, а на зеленую — если в репинском Muse Garden.
Geox
Пуховик Geox
Белоснежные пуховики-макси Geox снова в деле (в прошлом году модель ждал моментальный солдаут). По просьбам озябших зимующих бренд выпустил их снова, а еще в ассортименте завелись удлиненные парки Geox Gendry повышенной мягкости с технологией Amphibiox (технологичная мембрана для осенне-зимнего петербургского водоплавания). У белых и черных курток сверхтеплый, остромодный и жизнеутверждающий оранжевый капюшон-мандарин (главный оттенок сезона не полиняет и весной — доказано последними показами Bottega Veneta и Fendi).
MISA Bags
Модернизм и дюнкор — ноябрьское комбо от петербургских мастеров по багетам MISA bags. Бренд украшает сумки Banana Rock хардкорными гранж-заклепками и призывает носить на локотке замшевые Banana Mini оттенка сюрреалистичных барханов Дали.
Tara Jarmon
Бомберы повсюду: от вспоротых Джонатаном Андерсоном курток-подушек до двубортных ретромоделей на пуговках от Николя Жескьера. Сбалансированный кэжуал от Tara Jarmon — кучерявые бомберы из экомеха и пальтовой ткани. Повторяем парижский образ Франсуазы Арди с вельветовыми брюками (тренд сезона!), монохромными водолазками и теннисными браслетами из ювелирных фантазий Tiffany & Co.
don’t drop the glass
Стеклянные ромашки-турмалины, незабудки-сапфиры и флоксы-льдинки — кольца из опалового и дихроичного стекла don’t drop the glass в ироничном исполнении Медины Гасановой (за полтора года работы с горелкой стала мастеровитым ювелиром-садовником) теперь можно найти в 8 Store.
Poison Drop
В экспериментальной линии ювелирных гигантов Poison Drop — Poison Drop Lab — первый коллаб с зарубежным дизайнером. Бижутерия в духе скульптур Урса Фишера и крокодилов Cartier от американской постмодернистки Марселы Лопез выполнена из смолы соевого дерева при помощи 3D-принтера, высушена на солнце и раскрашена вручную. Идеальный аксессуарный улов — серьги-орхидеи в неоновую крапинку, кольца-осьминоги в зеленый горошек и анатомическая подвеска-сердце (из тайной комнаты Кунсткамеры).
rxbshoes
Первый петербургский бутик бренда rxbshoes Милы Разгуляевой-Благонравовой, славящегося высокохудожественными тапочками и будуарными мюлями, открылся в «Пассаже». Ассортимент прирос офискорными лодочками (для игривого цоканья по бетону опенспейса). Вариант раз — парадная остроносая модель из черной лакированной кожи в духе Мортиши Аддамс, уютная альтернатива — туфли из замши на меху (утепляемся в духе Burberry и Vaquera). Для креативного класса в тотал дениме — геометричные лодочки (в лучших осенне-зимних традициях Ferragamo) для офисного сайлент-диско.
NO ONE
NO ONE живет свою лучшую жизнь в искусстве. В капсуле-коллабе с итальянским кастом-брендом Plus Design — арт + фэшн-пуховики, живописные кроссовки, худи, брюки, футболки и бейсболки в трех принтах. В черных худи с мазками-всполохами из линии Street пойдем светиться (и притворяться Бэнкси) на рейв в Blank, транслировать живопись действия в художественно заляпанных пуховиках из линии Pollock отправимся на вернисаж в Masters, а раздавать пульсирующий фэшн-бит и золоченую (без металлика в этом сезоне никуда!) рэп-эстетику в вещах с принтами Gold Myler будем просто повсеместно.
ICE PLAY
Сумка ICE PLAY
Новая коллекция итальянских фэшн-энерджайзеров с молодежным уклоном ICE PLAY —про экзотические арктические пейзажи (петербургская климатическая рутина). В ассортименте — аксессуары всех оттенков металлика (привет, Blumarine и Diesel!). Наши фавориты: техно-манишки (шея просит рейва), панамы с отливом (пилим лучшие зимние селфи на фоне выдающихся петербургских сосулей) и сумки в оттенках северного сияния (переносное сверкающее вау). Будем носить их в тотал металлик луках и ждать весну: тренд за сезон не растает.
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