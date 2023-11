Дофаминовые сумки, сверхтеплые парки и флоксы-льдинки: модные мастхэвы ноября

NO ONE живет свою лучшую жизнь в искусстве. В капсуле-коллабе с итальянским кастом-брендом Plus Design — арт + фэшн-пуховики, живописные кроссовки, худи, брюки, футболки и бейсболки в трех принтах. В черных худи с мазками-­всполохами из линии Street пойдем светиться (и притворяться Бэнкси) на рейв в Blank, транслировать живопись действия в художественно заляпанных пуховиках из линии Pollock отправимся на вернисаж в Masters, а раздавать пульсирующий фэшн-бит и золоченую (без металлика в этом сезоне никуда!) рэп-эстетику в вещах с принтами Gold Myler будем просто повсеместно.