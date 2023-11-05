Дофаминовые сумки, сверхтеплые парки и флоксы-льдинки: модные мастхэвы ноября

Хедлайнеры коллекции дебютантов SA SU PHI — свитер в цвете вашего вечернего бокала красного в Noto (как только что было прописано Hermès и Gucci), объемные кашемировые пуловеры-полотенчики (микротренд!) и юбка-колонна в пол (из лучшего дворца Барбиленда). SA SU PHI — творческое объединение двух подруг и коллег с 25-летним фэшн-стажем: SA — Сары Ферреро (в резюме: руководство Valextra) и SU — Сюзанны Кукко (PHI в этой конструкции — авторское прочтение обозначения золотого сечения). Марке-тоддлеру немногим больше года, но список клиентов уже предельно взрослый: в минималистичных фэшн-конструктах бренда отметились Кайли Миноуг, Рейчел Вайс, Карла Бруни и Шэрон Стоун.