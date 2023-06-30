Меньше некуда: сумку размером с крупицу Louis Vuitton от Mschf продали за 63 тысячи долларов

Креативное агентство Mschf изготовило уменьшенный аксессуар с помощью двухфотонной полимеризации, которая используется в 3-D печати микромасштабных пластиковых деталей. Размер аксессуара составляет 657×222-700 микрометров, она даже может пролезть сквозь игольное ушко. В комплекте с сумкой также шел микроскопом, через который можно рассмотреть похожие на настоящие ручки и монограмму Louis Vuitton.



«Это последнее слово в миниатюризации сумок. Когда‑то функциональные объекты, сами сумки становились все меньше и меньше, а их статус редуцировался лишь до плейсхолдера для бренда. Раньше для их ношения хотя бы была нужна рука и они все еще вызывали неудобство для своих владельцев. Микроскопическая сумка доводит дело до полного логического конца: когда‑то практичная вещь превращается в украшение, в него больше ничего нельзя положить, ведь для люксовых вещей практичность ничего не значит», — сказано в пресс-релизе Mschf.



Не микроскопические, но тоже маленькие. В нашей подборке бьюти-кейсы всех мастей: от карточных (Ola Ola) до лошадиных (Ulyana Sergeenko).