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Вещи

52 футболки для лучшего лета

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Футболка – униформа лета. Собрали лучшее – от вечной базы до вещей-манифестов, от логоманских до синефильских, от суровых и минималистичных до дофаминовых и нарядных. Помним, футболка – лучший повод для актуальных стилистических трюков: эти летом их носят по две разных цветов, надевают поверх лонгсливов и рубашек, сочетают с макси юбками и художественно заправляют во все что угодно.

Архивы пресс-служб

VETEMENTS, ДЛТ, 69 950 руб.

Архивы пресс-служб

GOEN.J, ДЛТ, 48 300 руб.

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 33 500 руб.

Архивы пресс-служб

Rockabi, 27 500 руб.

Архивы пресс-служб

Parajumpers, NO ONE, 10 790 руб.

Архивы пресс-служб

 Levashovaelagina, 10 000 руб.

Архивы пресс-служб

404 Not Found, 8 900 руб.

Архивы пресс-служб

Seven Lab, 8 800 руб.

Архивы пресс-служб

FLASHIN, Golden Line, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

Monochrome, 8 500 руб.

WOS, 8 500 руб.

Planta Rosa, 9 500 руб.

DEAR PASSENGER N., 11 500 руб.

M.REASON, 6 990 руб.

Eleganzza, 6 000 руб.

PíTKINA, 5 900 руб.

Belle YOU, 5 989 руб.

OLA OLA, 5 500 руб.

To be blossom, 4 990 руб.

Emka, 4 990 руб.

Ushatava, 4 500 руб.

Desigual, СТОКМАНН, 4 470 руб.

LARNE, 3 800 руб.


 

KRAKATAU, 3 590 руб.

HUMANIST clothing, 3 400 руб.

STENO515, 3 000 руб.

Lime, 2 999 руб.

SHU, 2 490 руб.

OCH, 2 990 руб.

2MOOD, 2 980 руб.

YOU, 2 900 руб.

Футболка ZARINA & Русский музей, 1 399 руб.

GATE31, 1 990 руб.

Sela, 999 руб.

Мы за осознанное потребление, но футболок редко бывает достаточно. Начнем с белых: вам понадобится одна-две оверсайз, чтобы носить со свободными брюками-бананами и юбками макси, как минимум одна классического кроя чтобы носить с точеными черными костюмами (спасибо 90-м и отдельно Хельмуту Лангу) и еще одна затейливая вроде варианта с небрежным полубантом марки GOEN J. Из неожиданностей в мире базовых белых футболок – махровый дроп Belle YOU (твое лето в уютном полотенце!), мы не знали, что нам это нужно, а теперь у них солдаут (требуем увеличить тираж). Впрочем, еще остались терракотовые и в оттенке лайма. Тренд на безудержное стразовое сияние, заданный Джонатаном Андерсоном (как почти все тренды) для Loewe, отрабатываем произведением марки Rockabi. Наблюдаем всплеск локальной логомании: Planta Rosa, Walk of Shame и 404 Not Found – имена на груди, место которым есть и в нашем сердце. Есть альтернативы: на месте лого может быть кадр из Pulp Fiction (Flashin), этюд Константина Коровина (Zarina) или Ким с макаронинкой (Dolce&Gabbana).

Heron Preston, ДЛТ, 33 650 руб.

A-COLD-WALL*, ДЛТ, 24 750 руб.

Limitato, ДЛТ, 16 650 руб.

DOMREBEL, NO ONE, 35 990 руб.

MARTINE ROSE, Au Pont Rouge, 18 900 руб.

Boggi Milano, 9 250 руб.

Boggi Milano, 8 295 руб.

Chernim Cherno,  6 900 руб.

House of Leo, 6 000 руб.

12 Storeez, 5 980 руб.

Parfet, 7 500 руб.

Gate31, 2 890 руб.

Гербарий, 2 400 руб.

Urbantiger, 2 900 руб.

modi, 199 руб.

У мужчин в отделе футболок этим летом есть все: розовая пантера со стразами (DOMREBEL), портрет цапли в полный рост (Heron Preston) и даже развязный вязаный бобер (Martine Rose). А также вышитый одуванчик (Гербарий) и голая женщина в пруду (Parfet).

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