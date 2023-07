52 футболки для лучшего лета

Мы за осознанное потребление, но футболок редко бывает достаточно. Начнем с белых: вам понадобится одна-две оверсайз, чтобы носить со свободными брюками-бананами и юбками макси, как минимум одна классического кроя чтобы носить с точеными черными костюмами (спасибо 90-м и отдельно Хельмуту Лангу) и еще одна затейливая вроде варианта с небрежным полубантом марки GOEN J. Из неожиданностей в мире базовых белых футболок – махровый дроп Belle YOU (твое лето в уютном полотенце!), мы не знали, что нам это нужно, а теперь у них солдаут (требуем увеличить тираж). Впрочем, еще остались терракотовые и в оттенке лайма. Тренд на безудержное стразовое сияние, заданный Джонатаном Андерсоном (как почти все тренды) для Loewe, отрабатываем произведением марки Rockabi. Наблюдаем всплеск локальной логомании: Planta Rosa, Walk of Shame и 404 Not Found – имена на груди, место которым есть и в нашем сердце. Есть альтернативы: на месте лого может быть кадр из Pulp Fiction (Flashin), этюд Константина Коровина (Zarina) или Ким с макаронинкой (Dolce&Gabbana).