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Pop up марки Natali Leskova в KGallery и распродажа в The Bow

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Петербургский шопинг бывает двух видов: просто аттракцион и аттракцион невиданной щедрости. Первый вариант: вещи-открытки в галерее, второй: кашемир по цене хлопка в шоу-руме. Ключевой вопрос: вам куртку-особняк или свитер-четверостишье?

В KGallery открылся pop up  марки Natali Leskova. Особенность вещей бренда — авторские принты со знаковыми элементами петербургской городской среды. Нетривиальные сувениры: платья-особняки, рубашки-дворцы и куртки-реки можно купить по новому адресу до середины июня. 

 

Достаем свои Google календарики: 16 и 17 мая в шоу-руме The Bow на Лахтинской случится масштабный garage sale. В программе: скидки до 70% на вещи грузинских дизайнеров Keburia и Tatuna, а главное - на кашемир из предыдущих коллекций бренда Last Poets, основанный Марией Вельбель (ex Raf Simons и Saint Laurent) и Татьяной Сперанской во Флоренции. Кашемир у Маши и Тани выходит модный, экологичный, поэтичный и невозможно нежный, а с такими скидками еще и максимально инвестиционно привлекательный.

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