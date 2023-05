Pop up марки Natali Leskova в KGallery и распродажа в The Bow

Достаем свои Google календарики: 16 и 17 мая в шоу-руме The Bow на Лахтинской случится масштабный garage sale. В программе: скидки до 70% на вещи грузинских дизайнеров Keburia и Tatuna, а главное - на кашемир из предыдущих коллекций бренда Last Poets, основанный Марией Вельбель (ex Raf Simons и Saint Laurent) и Татьяной Сперанской во Флоренции. Кашемир у Маши и Тани выходит модный, экологичный, поэтичный и невозможно нежный, а с такими скидками еще и максимально инвестиционно привлекательный.