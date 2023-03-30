Дофаминовые сумки — лучший аксессуар весны. Вот 28 вариантов

Во-первых, цветные аксессуары — отличный способ отработать тренд на яркие оттенки без фатальных фэшн-экспериментов. Во-вторых, такая сумка обещает стать главным statement-вещью в заскучавшем серо-бежевом гардеробе. Желтые перья и бусины Madame Chatelet (цыплячий восторг), флуорисцентное хобо Misa bags (рейв на ручке), мятный крошка-тоут Gucci (что-то на богатом) или корзинка Le Nine с пушистыми зелеными кисточками: все еще хотите черную сумку? Мы — нет!