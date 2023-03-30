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Вещи

Дофаминовые сумки — лучший аксессуар весны. Вот 28 вариантов

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Начать пестрый весенний шоппинг предлагаем с сумок в цветах вечного лета — оранжевых, розовых, салатовых и градиентных (как закатное небо).

Gucci, ДЛТ, 306 660 руб.

Prada, ДЛТ, 205 000 руб.

Neous, ДЛТ, 53 450 руб.

Yuzefi, ДЛТ, 41 450 руб.

 Les Petits Joueurs, Golden Line, 87 900 руб.

By Far, Au Pont Rouge, 38 900 руб.

Lancel, Au Pont Rouge, 59 900 руб.

Le Nine, Кенгуру, 59 000 руб.

Furla, 19 500 руб.

Misa Bags, 30 900 руб.

Madame Chatelet, 28 000 руб.

Coccinelle, СТОКМАНН, 28 590 руб.

TOUS, Rashel.org, 16 300 руб.

Principe di Bologna, No ONE, 14 490 руб. 

Fetiche, 38 900 руб.

Во-первых, цветные аксессуары — отличный способ отработать тренд на яркие оттенки без фатальных фэшн-экспериментов. Во-вторых, такая сумка обещает стать главным statement-вещью в заскучавшем серо-бежевом гардеробе. Желтые перья и бусины Madame Chatelet (цыплячий восторг), флуорисцентное хобо Misa bags (рейв на ручке), мятный крошка-тоут Gucci (что-то на богатом) или корзинка Le Nine с пушистыми зелеными кисточками: все еще хотите черную сумку? Мы — нет!

Архивы пресс-служб

IMAKEBAGS, 13 700 руб.

Архивы пресс-служб

ARNY PRAHT, 7 700 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 13 900 руб.

Архивы пресс-служб

Jenék, 42 000 руб.

Архивы пресс-служб

Highcraft, 12 300 руб.

Архивы пресс-служб

ONLY ME х ARNY PRAHT, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 9 000 руб.

Архивы пресс-служб

Geox, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ice Play, СТОКМАНН, 13 990 руб.

Архивы пресс-служб

pesoque, 20 300 руб.

Архивы пресс-служб

Ribbonbon, 8 Store, 5 500 руб.

Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 7 990 руб. 

Архивы пресс-служб

LOVE REPUBLIC, 3 999 руб.

Носим так: вытертый деним, бисерные украшения и яркая сумка (не представляем ситуацию, в которой нельзя появиться в таком виде), а для деловых и четких — вечная классика: брючный костюм в одном из офисных цветов (сером, коричневом, синем) и плетеное фиолетовое лукошко Ribbonbon. 

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