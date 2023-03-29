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Деним-апокалипсис: тотальный тренд

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Тренд деним – оксюморон, уже невозможно вспомнить или представить сезон, в котором джинсы – немодная вчерашка. Вопрос преимущественно в стайлинге, и в текущем сезоне главный прием – total denim.

Архивы пресс-служб

Blumarine

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Diesel

Архивы пресс-служб

Miu Miu

Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela

Архивы пресс-служб

Botter

Архивы пресс-служб

Givenchy

Архивы пресс-служб

Burberry

Архивы пресс-служб

Marc Jacobs

Нулевые не спешат заканчиваться: в Blumarine торжество бамстеров и вытертых корсетов из денима, а в Givenchy из джинсовой ткани шьют топы-бра, сумки и юбки с низкой посадкой (и вы сразу Белла). Тему деконструкции (точнее, анатомического препарирования) раскрывают в Diesel и MM6, а реконструкции (вернее, художественного сбора клочков по закоулочкам) – в Marc Jacobs. Цветной деним есть у Miu Miu (носим песочный костюм поверх нюдового кардигана, заправленного в трусы) и MM6 (надеваем колото-резаный лавандовый костюмчик с не менее дырявым топом). Самое нетривиальное стайлинг-предложение у Botter: сочетаем джинсовый комплект с двумя перчатками-аквариумами (умываем руки!) и чехлом для головы (идентичность вам уже ни к чему).

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 21 000 руб.

Архивы пресс-служб

COCOSHNICK, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

Sorelle, 20 000 руб.

Архивы пресс-служб

 Homies, 31 000 руб.

Архивы пресс-служб

Novaya, 16 200 руб.

Архивы пресс-служб

Only Me, 4 490 руб.

Архивы пресс-служб

Saint-Tokyo, 19 980 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 8 890 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, ARTMOMS, 5 599 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 7 980 руб.

Архивы пресс-служб

MISA Bags, 31 200 руб.

Архивы пресс-служб

'Rishi, 13 800 руб.

Архивы пресс-служб

La Divine, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 799 руб.

Если вокруг – ни Blumarine, ни Diesel (так бывает), фокусируемся на локалах. За ажурным джинсовым гипюром спешим в Ola Ola, за кроп-жакетом и мини – в Sorelle, за эко-джинсами охотимся в Rishi, за сумками им в тон – в MISA bags. Аксессуары тоже в наличии: строгие береты из денима (для твердых) уже  в Cocosnick, а панамы с мехом (для мягких) – в Only me. 

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