Деним-апокалипсис: тотальный тренд

Нулевые не спешат заканчиваться: в Blumarine торжество бамстеров и вытертых корсетов из денима, а в Givenchy из джинсовой ткани шьют топы-бра, сумки и юбки с низкой посадкой (и вы сразу Белла). Тему деконструкции (точнее, анатомического препарирования) раскрывают в Diesel и MM6, а реконструкции (вернее, художественного сбора клочков по закоулочкам) – в Marc Jacobs. Цветной деним есть у Miu Miu (носим песочный костюм поверх нюдового кардигана, заправленного в трусы) и MM6 (надеваем колото-резаный лавандовый костюмчик с не менее дырявым топом). Самое нетривиальное стайлинг-предложение у Botter: сочетаем джинсовый комплект с двумя перчатками-аквариумами (умываем руки!) и чехлом для головы (идентичность вам уже ни к чему).