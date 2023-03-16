Вот самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

Вторая часть нашей подборки классного и невероятного, что приедет в наши мультибренды. Первую можно увидеть здесь.
Very
СДЕЛАНО В РОССИИ
Уже на пути в Very: сексуальные корсеты Rozie Corsets, сложносочиненные топы Kalmanovich, концептуальные платья-узлы SOROKA и великий петербургский кашемир Free Age.
ЛУЧШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Blumarine: эстетика нулевых трансформируется из розовой и наивной в глубокую и готическую.
НОВЫЕ БРЕНДЫ
Жидкое платье, которое распыляли на Беллу Хадид на шоу Coperni, стало виральным, а теперь их вещи приедут и в Very. Также бренд-лист пополнили экспериментальный берлинский Ottolinger, феминный ROCHAS, а еще мужская и женская коллекции Helmut Lang и MM6!
МАСТ-ХЭВ
Сумка Swipe от Coperni и идеальная пара джинс от Slvrlake.
ТРЕНД
Готика снова пламенеет, как у Philosophy di Lorenzo Serafini и Blumarine.
Subbota
НОВЫЕ БРЕНДЫ
Унисекс-марка лаконичных костюмов thelght, шубы из альтернативного меха FUR OR, сексуальные топы и платья с разрезами Kvetka. Также в Subbota поселился бренд стилиста Коли Овечкина Øthere, ранее он приезжал только на pop-up. Все московские!
КОЛЛАБОРАЦИЯ СЕЗОНА
У мультибренда российских дизайнеров Subbota имеется собственный бренд. Он объединился с петербургской маркой гривуазных кольчуг и панк-украшений из цепей Nevoda: в апреле покажут совместную капсулу из трех предметов.
ТРЕНД
Низкая посадка всего! Менять расположение талии всегда болезненно, но этот тренд снова с нами: стягиваем пониже брюки-посткарго SAYNOMORE и юбку-макси SVALE — это такой шик!
МАСТ-ХЭВ
Если вы каким-то образом до сих пор могли обходиться без правильного пальто, то только не в этом сезоне! Именно такое, розовое и с бахромой, есть в Subbota у марки Øthere.
8Store
НОВЫЕ БРЕНДЫ
Ожидаем украшения московского ювелирного бренда Zyablik (барокко встречает минимализм), вещи NATALI LESKOVА с архитектурными принтами — как признание в любви к Петербургу. За свадебный и вечерний гардероб в духе femme fatale теперь будет отвечать сибирский бренд ANNPOLYAKOVA.
МАСТ-ХЭВ
Наш ответ мировому помешательству на объемных цветах: украшения c белыми, розовыми и черными четырехлистниками из плексигласса марки аlvaar.
ТРЕНД
Экологичность! А вместе с ней — сумки-авоськи OH SUMA (не просто авоськи, а в оттенке сезона «цифровая лаванда»). Красиво отказываемся от пластиковых пакетов и точно попадаем в тенденции.
Комментарии (0)