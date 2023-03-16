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Вещи

Вот самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

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Вторая часть нашей подборки классного и невероятного, что приедет в наши мультибренды. Первую можно увидеть здесь

Very

Архивы пресс-служб

Встречаем сирень! ROZIE CORSETS

Архивы пресс-служб

Узелок на память SOROKA

Архивы пресс-служб

Колото-резаный топ MM6 MAISON MARGIELA

Архивы пресс-служб

Королева панка PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Архивы пресс-служб

Свайпаем вправо! COPERNI

Архивы пресс-служб

ROCHAS

Архивы пресс-служб

Асимметричный топ OTTOLINGER

Архивы пресс-служб

Мешочек с сиянием GIUSEPPE DI MORABITO

Архивы пресс-служб

BLUMARINE

СДЕЛАНО В РОССИИ

Уже на пути в Very: сексуальные корсеты Rozie Corsets, сложносочиненные топы Kalmanovich, концептуальные платья-узлы SOROKA и великий петербургский кашемир Free Age.

ЛУЧШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Blumarine: эстетика нулевых трансформируется из розовой и наивной в глубокую и готическую.

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Жидкое платье, которое распыляли на Беллу Хадид на шоу Coperni, стало виральным, а теперь их вещи приедут и в Very. Также бренд-лист пополнили экспериментальный берлинский Ottolinger, феминный ROCHAS, а еще мужская и женская коллекции Helmut Lang и MM6!

МАСТ-ХЭВ

Сумка Swipe от Coperni и идеальная пара джинс от Slvrlake.

ТРЕНД

Готика снова пламенеет, как у Philosophy di Lorenzo Serafini и Blumarine.

Subbota

Архивы пресс-служб

Драпируйтесь! SAYNOMORE

Архивы пресс-служб

Шоколадная классика THELGHT

Архивы пресс-служб

Пальто-плед ØTHERE

Архивы пресс-служб

Посткарго SAYNOMORE

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Унисекс-марка лаконичных костюмов thelght, шубы из альтернативного меха FUR OR, сексуальные топы и платья с разрезами Kvetka. Также в Subbota поселился бренд стилиста Коли Овечкина Øthere, ранее он приезжал только на pop-up. Все московские!

КОЛЛАБОРАЦИЯ СЕЗОНА

У мультибренда российских дизайнеров Subbota имеется собственный бренд. Он объединился с петербургской маркой гривуазных кольчуг и панк-украшений из цепей Nevoda: в апреле покажут совместную капсулу из трех предметов.

ТРЕНД

Низкая посадка всего! Менять расположение талии всегда болезненно, но этот тренд снова с нами: стягиваем пониже брюки-посткарго SAYNOMORE и юбку-макси SVALE — это такой шик!

МАСТ-ХЭВ

Если вы каким-то образом до сих пор могли обходиться без правильного пальто, то только не в этом сезоне! Именно такое, розовое и с бахромой, есть в Subbota у марки Øthere.

8Store

Архивы пресс-служб

Красный уровень ANNPOLYAKOVA

Архивы пресс-служб

Архитектурная баска NATALI LESKOVА

Архивы пресс-служб

Барочный жемчуг ZYABLIK

Архивы пресс-служб

Готичный брелок ALVAAR

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Ожидаем украшения московского ювелирного бренда Zyablik (барокко встречает минимализм), вещи NATALI LESKOVА с архитектурными принтами — как признание в любви к Петербургу. За свадебный и вечерний гардероб в духе femme fatale теперь будет отвечать сибирский бренд ANNPOLYAKOVA.

МАСТ-ХЭВ

Наш ответ мировому помешательству на объемных цветах: украшения c белыми, розовыми и черными четырехлистниками из плексигласса марки аlvaar.

ТРЕНД

Экологичность! А вместе с ней — сумки-авоськи OH SUMA (не просто авоськи, а в оттенке сезона «цифровая лаванда»). Красиво отказываемся от пластиковых пакетов и точно попадаем в тенденции.

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Март

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