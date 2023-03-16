Вот самый полезный гид по модным коллекциям нового сезона. Часть 2

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Унисекс-марка лаконичных костюмов thelght, шубы из альтернативного меха FUR OR, сексуальные топы и платья с разрезами Kvetka. Также в Subbota поселился бренд стилиста Коли Овечкина Øthere, ранее он приезжал только на pop-up. Все московские!

КОЛЛАБОРАЦИЯ СЕЗОНА

У мультибренда российских дизайнеров Subbota имеется собственный бренд. Он объединился с петербургской маркой гривуазных кольчуг и панк-украшений из цепей Nevoda: в апреле покажут совместную капсулу из трех предметов.

ТРЕНД

Низкая посадка всего! Менять расположение талии всегда болезненно, но этот тренд снова с нами: стягиваем пониже брюки-посткарго SAYNOMORE и юбку-макси SVALE — это такой шик!

МАСТ-ХЭВ

Если вы каким-то образом до сих пор могли обходиться без правильного пальто, то только не в этом сезоне! Именно такое, розовое и с бахромой, есть в Subbota у марки Øthere.