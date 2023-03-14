Сделали самый полезный гид по коллекциям нового сезона. Часть 1

Выбрали самое модное, классное и невероятное из того, что приедет в наши мультибренды.
ДЛТ
Гавайский кобальт MARNI
Футболка-манифест VETEMENTS
Районы-кварталы RED SEPTEMBER
Репетируем светские фуэте MAISON MARGIELA
Районы-кварталы RED SEPTEMBER
Брюки-рубашка GOEN.J
Заигрываем с бахромой GOEN.J
Униформа примы SERGIO ROSSI
Акварельное платье MSGM
Пляжный шик GUCCI
Полный нюд! MAISON MARGIELA
Туфли, чтобы подняться над обстоятельствами GIANVITO ROSSI
Главная инстасумка NEOUS
В завязке! YUZEFI
Аксессуар сезона JIL SANDER
Большое сердце VETEMENTS
НОВЫЕ БРЕНДЫ
Носим корейцев! Выпускница парижской Студии Берсо Гоэн Чжон создала марку Goen.J, а теперь деконструкция и небанальные плиссировки заполонили все универмаги от Barney's до ДЛТ и гардероб Рианны, Оливии Палермо и Луны Майи.
МАСТ-ХЭВ
Надо брать: сумку нишевого британского бренда Neous с застежкой-яйцом, которую выгуливает каждый второй фэшн-редактор. И — как дань цикличному тренду на классические кеды — Replica Maison Margiela.
СДЕЛАНО В РОССИИ
Этой весной в ДЛТ дебютирует бренд Ольги Васюковой Red September: кардиганы и джинсы с авангардными принтами (например, с советскими панельными домами или фрагментами фотохроники с ялтинского пляжа 1970-х) носят Билли Айлиш, Ashnikko и Настя Ивлеева.
ТРЕНД
Вещи безумных оттенков — средство первой необходимости (а еще неон и кобальт — главные тренды сезона). Среди достойных вариантов — платье MSGM, футболка VETEMENTS с оптимистичным слоганом, пара гавайских рубах. За балеткор отвечают бежевые боди Maison Margiela и атласные балетки Sergio Rossi.
Кенгуру
CДЕЛАНО В РОССИИ
Уже этой весной: миловидная одежда для новорожденных Mia Company и трикотажные слипы Tony Tots на невидимых магнитах (мечта мамочки!).
ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ММ6 и их платье-рубашка в стиле Уэнсдей, уютное тай-дай худи и лазурные джинсы.
НОВЫЕ БРЕНДЫ
В этом сезоне в «Кенгуру» пополнение — главные герои нулевых Roberto Cavalli, Pinko, Patrizia Pepe.
ТРЕНД
Total denim из коллекции Stella McCartney, аниме-принты Dsquared2 и бархатный балеткор с туфлями Age of Innocence.
Au Pont Rouge
СДЕЛАНО В РОССИИ
Премьера в Петербурге: бренд Divno с особым вниманием к plus-size от экс-главреда Vogue Маши Федоровой и ее подруг Даши Самкович и Дили Хисамовой.
НОВЫЕ БРЕНДЫ
К нам едет Haikure — итальянская марка денима с заботой об экологии. Еще ждем стритвир-бренд из Сиднея Ksubi, который носят Руби Роуз, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky.
КОЛЛАБОРАЦИЯ СЕЗОНА
Капсульная коллекция Études X Jean-Michel Basquiat. Работы манхэттенского Black Picasso продаются за сотни миллионов долларов, а теперь появились на кепках, худи и футболках.
МАСТ-ХЭВ
Кобальтовый бомбер Études и сумка-пакет Medea.
ТРЕНД
Рюши! Например, конфетное платье k é k é.
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