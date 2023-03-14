Сделали самый полезный гид по коллекциям нового сезона. Часть 1

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Носим корейцев! Выпускница парижской Студии Берсо Гоэн Чжон создала марку Goen.J, а теперь деконструкция и небанальные плиссировки заполонили все универмаги от Barney's до ДЛТ и гардероб Рианны, Оливии Палермо и Луны Майи.

МАСТ-ХЭВ

Надо брать: сумку нишевого британского бренда Neous с застежкой-яйцом, которую выгуливает каждый второй фэшн-редактор. И — как дань цикличному тренду на классические кеды — Replica Maison Margiela.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Этой весной в ДЛТ дебютирует бренд Ольги Васюковой Red September: кардиганы и джинсы с авангардными принтами (например, с советскими панельными домами или фрагментами фотохроники с ялтинского пляжа 1970-х) носят Билли Айлиш, Ashnikko и Настя Ивлеева.

ТРЕНД

Вещи безумных оттенков — средство первой необходимости (а еще неон и кобальт — главные тренды сезона). Среди достойных вариантов — платье MSGM, футболка VETEMENTS с оптимистичным слоганом, пара гавайских рубах. За балеткор отвечают бежевые боди Maison Margiela и атласные балетки Sergio Rossi.