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Вещи

Сделали самый полезный гид по коллекциям нового сезона. Часть 1

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Выбрали самое модное, классное и невероятное из того, что приедет в наши мультибренды.

ДЛТ

Архивы пресс-служб

Гавайский кобальт MARNI

Архивы пресс-служб

Футболка-манифест VETEMENTS

Архивы пресс-служб

Районы-кварталы RED SEPTEMBER

Архивы пресс-служб

Репетируем светские фуэте MAISON MARGIELA

Архивы пресс-служб

Районы-кварталы RED SEPTEMBER

Архивы пресс-служб

Брюки-рубашка GOEN.J

Архивы пресс-служб

Заигрываем с бахромой GOEN.J

Архивы пресс-служб

Униформа примы SERGIO ROSSI

Архивы пресс-служб

Акварельное платье MSGM

Архивы пресс-служб

Пляжный шик GUCCI

Архивы пресс-служб

Полный нюд! MAISON MARGIELA

Архивы пресс-служб

Туфли, чтобы подняться над обстоятельствами GIANVITO ROSSI

Архивы пресс-служб

Главная инстасумка NEOUS

Архивы пресс-служб

В завязке! YUZEFI

Архивы пресс-служб

Аксессуар сезона JIL SANDER

Архивы пресс-служб

Большое сердце VETEMENTS

НОВЫЕ БРЕНДЫ

Носим корейцев! Выпускница парижской Студии Берсо Гоэн Чжон создала марку Goen.J, а теперь деконструкция и небанальные плиссировки заполонили все универмаги от Barney's до ДЛТ и гардероб Рианны, Оливии Палермо и Луны Майи. 

МАСТ-ХЭВ

Надо брать: сумку нишевого британского бренда Neous с застежкой-яйцом, которую выгуливает каждый второй фэшн-редактор. И — как дань цикличному тренду на классические кеды — Replica Maison Margiela.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Этой весной в ДЛТ дебютирует бренд Ольги Васюковой Red September: кардиганы и джинсы с авангардными принтами (например, с советскими панельными домами или фрагментами фотохроники с ялтинского пляжа 1970-х) носят Билли Айлиш, Ashnikko и Настя Ивлеева. 

ТРЕНД

Вещи безумных оттенков — средство первой необходимости (а еще неон и кобальт — главные тренды сезона). Среди достойных вариантов — платье MSGM, футболка VETEMENTS с оптимистичным слоганом, пара гавайских рубах. За балеткор отвечают бежевые боди Maison Margiela и атласные балетки Sergio Rossi.

Кенгуру

Архивы пресс-служб

Дети цветов STELLA MCCARTNEY

 

Архивы пресс-служб

Мам, дай тай-дай! MM6 MAISON MARGIELA

Архивы пресс-служб

Ай да Пикассо! MARNI

Архивы пресс-служб

Стиль с пеленок MIA COMPANY

Архивы пресс-служб

Сандалики для крошек-хайпбистов № 21

Архивы пресс-служб

Синий бархат AGE OF INNOCENCE

Архивы пресс-служб

Абсолютная няшность DSQUARED2

Архивы пресс-служб

Платье Уэнсдей MM6 MAISON MARGIELA

CДЕЛАНО В РОССИИ

Уже этой весной: миловидная одежда для новорожденных Mia Company и трикотажные слипы Tony Tots на невидимых магнитах (мечта мамочки!).

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ММ6 и их платье-рубашка в стиле Уэнсдей, уютное тай-дай худи и лазурные джинсы.

НОВЫЕ БРЕНДЫ

В этом сезоне в «Кенгуру» пополнение — главные герои нулевых Roberto Cavalli, Pinko, Patrizia Pepe.

ТРЕНД

Total denim из коллекции Stella McCartney, аниме-принты Dsquared2 и бархатный балеткор с туфлями Age of Innocence.

Au Pont Rouge

Архивы пресс-служб

Художественное высказывание ÉTUDES X JEAN-MICHEL BASQUIAT

Архивы пресс-служб

Бомбануло! ÉTUDES

Архивы пресс-служб

Джинсовый мини-шоппер MEDEA

Архивы пресс-служб

Фэшн-нежность K É K É

Архивы пресс-служб

Апельсиновый глитч OUI

Архивы пресс-служб

Квадратное уравнение LYPH

Архивы пресс-служб

Не забудьте незабудки! MARNI, POISON DROP

Архивы пресс-служб

Наряжаемся в неон! URBANTIGER

Архивы пресс-служб

Комбинезон-гжель PINKO

Архивы пресс-служб

Атласная лазурь DIVNO

СДЕЛАНО В РОССИИ

Премьера в Петербурге: бренд Divno с особым вниманием к plus-size от экс-главреда Vogue Маши Федоровой и ее подруг Даши Самкович и Дили Хисамовой.

НОВЫЕ БРЕНДЫ

К нам едет Haikure — итальянская марка денима с заботой об экологии. Еще ждем стритвир-бренд из Сиднея Ksubi, который носят Руби Роуз, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky.

КОЛЛАБОРАЦИЯ СЕЗОНА

Капсульная коллекция Études X Jean-Michel Basquiat. Работы манхэттенского Black Picasso продаются за сотни миллионов долларов, а теперь появились на кепках, худи и футболках.

МАСТ-ХЭВ

Кобальтовый бомбер Études и сумка-пакет Medea.

ТРЕНД

Рюши! Например, конфетное платье k é k é.

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Материал из номера:
Март

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