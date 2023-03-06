Выбрали 80 идеальных подарков на 8 марта

Всегда оставайся такой же молодой и красивой, желаю найти свое женское счастье, а также исполнить свое женское предназначение, вы – украшение нашего офиса: есть ли предел патриархальной токсичности с букетом тюльпанов в кулачке, когда в календаре загорается красным самая феминная из дат. Предлагаем наконец отказаться от эссенциалистских представлений о роли женщины и относиться к поздравлениям также трепетно, как к выбору подарка.
Нескучные украшения – по-прежнему отличная идея: если колье, то Alien из монструозных барочных жемчужин от Kotlo studio, если кольцо, то квадратное от петербуржского бренда 17.19. Небанальность – золотой стандарт любого подарка: если туфли, то на меху (Age of Innocence), если панама, то из радужного флиса (The North Face), если очки, то с эрмитажными атлантами (Leonid O). А если керамика, то локальная авторская: ваза с ирисами Zorсa или стакан Cono с изящным хокку.
Еще один работающий прием: подарки, заряженные на заботу. Например, умный купальник Rodasoleil (предотвратит солнечные ожоги, не препятствуя загару), вакуумный стимулятор Womanizer в весеннем мятном оттенке (о пользе самоудовлетворения читайте здесь), самый теплый и мягкий шарф Rooth (традиционный весенне-летний аксессуар в Петербурге), уютный чехол для ноута (с грушами и дельфинами) Ola Ola, сумка Urbantiger из пластиковых бутылок, которая печется не только о вас, но и целом океане.
Третья категория: умные подарки. Например, книги: что может быть более гендерно-праздничным, чем «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд или «Прелестные кошмары» Николетты Чекколи. Сюда же записываем смартфоны, полезные гаджеты и важные девайсы.
А еще у кризисного центра для женщин ИНГО появился целый бесплатный (и прогрессивный) адвент-календарь к 8 Марта, 31 окошко на весь месяц, за которыми спрятаны советы от экспертов, практичные подарки и полезные статьи.
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