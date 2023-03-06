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Выбрали 80 идеальных подарков на 8 марта

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Всегда оставайся такой же молодой и красивой, желаю найти свое  женское счастье, а также исполнить свое женское предназначение, вы – украшение нашего офиса: есть ли предел патриархальной токсичности с букетом тюльпанов в кулачке, когда в календаре загорается красным самая феминная из дат. Предлагаем наконец отказаться от эссенциалистских представлений о роли женщины и относиться к поздравлениям также трепетно, как к выбору подарка.

Архивы пресс-служб

Кольцо Mercury, 291 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Сумка Prada, ДЛТ, 190 000 руб.

Архивы пресс-служб

Бра Corporelle, 5 990 руб.

Архивы пресс-служб

Худи Madame Chatelet, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

 Маска OLA OLA, 3 500 руб.

Архивы пресс-служб

Туфли Age Of Innocence, 21 700 руб.


 

Архивы пресс-служб

Бюстгалтер Wolford, 21 500 руб.

Архивы пресс-служб

Чокер Kotlo studio, 47 Store, 7 700 руб.

Архивы пресс-служб

Книга "Прелестные кошмары", БММ, 1 922 руб.

Архивы пресс-служб

Вакуумный стимулятор Womanizer Classic Marilyn Monroe Mint, Petra, 11 900 руб.

Архивы пресс-служб

Гантели ВELLE YOU, 3 989 руб.

Архивы пресс-служб

Крем REXALINE, Золотое яблоко, 7 260 руб.

Архивы пресс-служб

Свеча Liars Collective, 2 500 руб.

Архивы пресс-служб

Платье YOU, 10 900 руб.

Архивы пресс-служб

Очки Leonid O с эрмитажными атлантами, 40 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ампульный набор BABOR, 5 480 руб.

Архивы пресс-служб

Панама The North Face, Street Beat, 3 399 руб.

Архивы пресс-служб

Ожерелье Kotlo Studio, Poison Drop, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Ваза Zorca Ceramica, 4 600 руб.

Архивы пресс-служб

Футболка Sela, 2 299 руб.

Архивы пресс-служб

Сумка Furla, 28 500 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка LARNE, 17 500 руб.


 

Архивы пресс-служб

Ежедневник АVGVST, 2 235 руб.

Архивы пресс-служб

Ожерелье Moonka, 78 000 руб.

Архивы пресс-служб

Смартфон VIVO, 54 999 руб.


 

Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Maison Close, Московский универмаг, 7 900 руб.

Архивы пресс-служб

Стакан Milk United&Dasha Fedorova, 5 000 руб.

Архивы пресс-служб

Платье GATE31, 12 990 руб.

Нескучные украшения – по-прежнему отличная идея: если колье, то Alien из монструозных барочных жемчужин от Kotlo studio, если кольцо, то квадратное от петербуржского бренда 17.19. Небанальность – золотой стандарт любого подарка: если туфли, то на меху (Age of Innocence), если панама, то из радужного флиса (The North Face), если очки, то с эрмитажными атлантами (Leonid O). А если керамика, то локальная авторская: ваза с ирисами Zorсa или стакан Cono с изящным хокку.

Архивы пресс-служб

Подвеска 17.19, 47Store, 15 000  руб.

Архивы пресс-служб

Очки Fakoshima, Modbrand, 19 000 руб.

Архивы пресс-служб

Шарф Ferragamo, 51 000 руб.

Архивы пресс-служб

Купальник RoDaSoleil, 16 900 руб.

Архивы пресс-служб

Шляпа COCOSHNICK, 20 400 руб.

Архивы пресс-служб

Стакан Cono, 2 000 руб.

Архивы пресс-служб

 Пижама PRIMROSE, 22 000 руб.

Архивы пресс-служб

Книга "Рассказ Служанки", Читай-город, 1 033 руб.

Архивы пресс-служб

Чехол bysashazemlya, 1 499 руб.

Архивы пресс-служб

Кисть NOMAKEUP, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

Чехол для ноутбука OLA OLA и галереи Sample, 5 000 руб.

Архивы пресс-служб

Футболка IANIS CHAMALIDY, 3 000 руб.

Архивы пресс-служб

Картхолдер Arny Praht, 1 000 руб.

Архивы пресс-служб

Шампунь MI&KO, 980 руб.

Архивы пресс-служб

Тарелка Bizar, 3 000 руб.

Архивы пресс-служб

Куртка ONLY ME, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

Серьги Milk United, 6 300 руб.

Архивы пресс-служб

Книга "Prada. История модного дома", Лабиринт, 1 013 руб.

Архивы пресс-служб

Бюстгалтер Le Journal Intime, 7 200 руб.


 

Архивы пресс-служб

Футболка Belle YOU, 4 989 руб.

Архивы пресс-служб

Термокружка 7.2.66, 1 190 руб.

Архивы пресс-служб

Шкатулка Bazheno, 2 800 руб.

Архивы пресс-служб

Стайлер HH Simonsen Infinity, Золотое яблоко, 28 545 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо 17.19,  47Store, 2 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ароматная свеча Nnedre, 1 050 руб.

Архивы пресс-служб

Набор "Лифтинг" SmoRodina, 1 990 руб.

Архивы пресс-служб

Зонт Radical Chic, 12 900 руб.


 

Еще один работающий прием: подарки, заряженные на заботу. Например, умный купальник Rodasoleil (предотвратит солнечные ожоги, не препятствуя загару), вакуумный стимулятор Womanizer в весеннем мятном оттенке (о пользе самоудовлетворения читайте здесь), самый теплый и мягкий шарф Rooth (традиционный весенне-летний аксессуар в Петербурге), уютный чехол для ноута (с грушами и дельфинами) Ola Ola, сумка Urbantiger из пластиковых бутылок, которая печется не только о вас, но и целом океане. 

Архивы пресс-служб

Кулон на цепочке LILI ARCHIVE, ДЛТ, 26 400 руб.

Архивы пресс-служб

Юбка Pervert, 30 000 руб.

Архивы пресс-служб

Сыворотка SKINSOS, 2 400 руб.

Архивы пресс-служб

Ваза Kersten, Московский универмаг, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

Шарф Rooth, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

Кольцо SECRETS, 16 800 руб. 

Архивы пресс-служб

Cумка Mario Berlucci, 8 890 руб.

Архивы пресс-служб

Пальто М.Reason, 37 990 руб.


 

Архивы пресс-служб

Cумка с термосом Rishi, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

Корсет DIVINE, 12 900 руб.

Архивы пресс-служб

Скраб Time To Choose Magic, 1 390 руб.

Архивы пресс-служб

Шопер, БMM, 874 руб.

Архивы пресс-служб

Футболка Kruzhok, 3 500 руб.

Архивы пресс-служб

Моносерьга, Moonswoon, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

Вагинальные шарики Joyballs, Petra, 1 890 руб.

Архивы пресс-служб

Лосьон PurPur, 990 руб.


 

Архивы пресс-служб

Гольфы Love to knit, 650 руб.

Архивы пресс-служб

Тоник Skindex, 2 700 руб.


 

Архивы пресс-служб

Шопер Urbantiger, 3000 руб.

Архивы пресс-служб

Подсвечник U, Dantone home, 1 600 руб.

Архивы пресс-служб

Жакет MEZZATORRE, 25 990 руб.


 

Архивы пресс-служб

Сыворотка 1753 Cosmetics, 1 190 руб.


 

Архивы пресс-служб

Кроссовки Nike, Street Beat, 17 999 руб.

Архивы пресс-служб

Мышь Acer, 3 690 руб.


 

Архивы пресс-служб

Платок LANCEL, Au Pont Rouge, 18 900 руб.

Архивы пресс-служб

Гель-крем DEONICA, 211 руб.

Третья категория: умные подарки. Например, книги: что может быть более гендерно-праздничным, чем «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд или «Прелестные кошмары» Николетты Чекколи. Сюда же записываем смартфоны, полезные гаджеты и важные девайсы.

А еще у кризисного центра для женщин ИНГО появился целый бесплатный (и прогрессивный) адвент-календарь к 8 Марта, 31 окошко на весь месяц, за которыми спрятаны советы от экспертов, практичные подарки и полезные статьи. 

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