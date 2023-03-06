Выбрали 80 идеальных подарков на 8 марта

Третья категория: умные подарки. Например, книги: что может быть более гендерно-праздничным, чем «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд или «Прелестные кошмары» Николетты Чекколи. Сюда же записываем смартфоны, полезные гаджеты и важные девайсы.

А еще у кризисного центра для женщин ИНГО появился целый бесплатный (и прогрессивный) адвент-календарь к 8 Марта, 31 окошко на весь месяц, за которыми спрятаны советы от экспертов, практичные подарки и полезные статьи.