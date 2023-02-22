Мастурбация полезна для здоровья! Вот 7 (как минимум!) причин делать это

Люди мастурбируют с незапамятных времен. Мы унаследовали эту практику от своих далеких предков-приматов. Мастурбация — это стимуляция половых органов 9обычно до оргазма) с существенным аутоэротическим компонентом. Какие же «бонусы» для здоровья и социальной жизни в целом несёт самостоятельное удовлетворение сексуальной потребности?

1. Отличный сон

Мастурбация позволяет лучше спать, поскольку после нее нервная система приходит в состояние покоя, а мозг быстрее переключается между быстрыми и длинными фазами, что обеспечивает его глубокий и полноценный отдых.

2. Любовь к жизни

Во время оргазма вырабатывается гормон удовольствия — окситоцин, благодаря которому улучшается настроение. В то же время снижается уровень гормона стресса (кортизола) в крови, и чувство беспокойства проходит. Приподнятое состояние позволяет лучше работать и коммуницировать, легче относиться к неурядицам.

3. Острый ум

Мастурбация повышает когнитивные способности — оргазм «включает» до 80 областей мозга, связанных с памятью и вниманием, а приток крови обогащает его кислородом, что стабилизирует работу обоих полушарий, улучшает концентрацию и снижает риск развития деменции.