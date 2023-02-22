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Секс

Мастурбация полезна для здоровья! Вот 7 (как минимум!) причин делать это

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Если вы мастурбируете несколько раз в день и при этом ведете полноценную сексуальную жизнь — это не только не страшно, но даже полезно. Почему — нам рассказал Никита Стародубцев, врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «Центр+» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Люди мастурбируют с незапамятных времен. Мы унаследовали эту практику от своих далеких предков-приматов. Мастурбация — это стимуляция половых органов 9обычно до оргазма) с существенным аутоэротическим компонентом. Какие же «бонусы» для здоровья и социальной жизни в целом несёт самостоятельное удовлетворение сексуальной потребности?

1. Отличный сон

Мастурбация позволяет лучше спать, поскольку после нее нервная система приходит в состояние покоя, а мозг быстрее переключается между быстрыми и длинными фазами, что обеспечивает его глубокий и полноценный отдых.

2. Любовь к жизни

Во время оргазма вырабатывается гормон удовольствия — окситоцин, благодаря которому улучшается настроение. В то же время снижается уровень гормона стресса (кортизола) в крови, и чувство беспокойства проходит. Приподнятое состояние позволяет лучше работать и коммуницировать, легче относиться к неурядицам.

3. Острый ум

Мастурбация повышает когнитивные способности — оргазм «включает» до 80 областей мозга, связанных с памятью и вниманием, а приток крови обогащает его кислородом, что стабилизирует работу обоих полушарий, улучшает концентрацию и снижает риск развития деменции.

4. Легкая голова

Есть несколько гипотез, как мастурбация влияет на головную боль. Одно из объяснений связано с отвлечением от неприятных ощущений. По другой теории — возбуждение запускает нейронные процессы подавления боли. Третий подход предполагает, что оргазм может «перекрывать» или «заглушать» мигрени с помощью активации одной из зон гипоталамуса.

5. Тело в тонусе

В процессе мастурбации и в момент оргазма у женщин сокращаются мышцы тазового дна, что служит отличной тренировкой для этой области, улучшает координацию и предотвращает проблему недержания.

6. Профилактика заболеваний

Регулярная практика улучшает качество спермы и, как следствие, увеличивает фертильность мужчин вне зависимости от возраста, еще она стабилизирует уровень тестостерона, снижает риск застоя в семенниках, ускоряет обновление сперматозоидов и считается одной из профилактических мер против рака простаты.

7. Самопознание и раскрепощение

Мастурбация помогает лучше узнать свое тело, научиться доставлять себе удовольствие и даже справиться с проблемой потери желания в парах, благодаря избавлению от сексуальных блоков и табу.

Не злоупотребляйте!

Если вы мастурбируете так часто, что пропускаете работу, важные встречи или отказываетесь от секса с вашим партнером, подумайте о том, чтобы обратиться к сексологу или психотерапевту. Чтобы избежать негативных последствий, внимательно следите за самочувствием, старайтесь действительно получать удовольствие, а не компенсировать свои комплексы, связанные с нереализованными желаниями или страхами.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики, только консультация специалиста может дать вам реальное представление о состоянии здоровья, медицинских услугах и необходимости их прохождения.

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