В России появится одежда из Ирана

Готовы начать работу в России иранские марки нижнего белья Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana. Также заинтересовались такой возможностью бренды женской одежды Samira, Jila и производитель джинсов Alireza. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Союза торговых центров.

Российские ТЦ планируют отправить в этом году делегации в Тегеран, чтобы познакомиться с местным производством. Одна из компаний уже заключила договор на поставку продукции на $15 млн. Продукцию из Ирана отличает низкая стоимость по сравнению с турецкими конкурентами. «Сейчас часть площадей в торговых центрах вакантна из-за ухода западных марок одежды, эти ниши постепенно занимают наши изготовители и изготовители из дружественных стран. Иранские компании тоже заявили о линейке брендов, которые они хотели бы предложить российским потребителям», — отметил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Ранее СМИ сообщали, что магазины Zara откроются в России под названием Maag. Новый владелец российского подразделения Inditex ливанская Daher Group планирует запустить первые точки продаж под своим брендом уже весной.