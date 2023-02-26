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В России появится одежда из Ирана

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На наш рынок планируют выйти около двух десятков брендов из этой страны. Компании уже начали переговоры с управляющими торговых комплексов. В основном речь идет о товарах сегмент масс-маркет.

conejota/shutterstock

Готовы начать работу в России иранские марки нижнего белья Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana. Также заинтересовались такой возможностью бренды женской одежды Samira, Jila и производитель джинсов Alireza. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Союза торговых центров.

Российские ТЦ планируют отправить в этом году делегации в Тегеран, чтобы познакомиться с местным производством. Одна из компаний уже заключила договор на поставку продукции на $15 млн. Продукцию из Ирана отличает низкая стоимость по сравнению с турецкими конкурентами. «Сейчас часть площадей в торговых центрах вакантна из-за ухода западных марок одежды, эти ниши постепенно занимают наши изготовители и изготовители из дружественных стран. Иранские компании тоже заявили о линейке брендов, которые они хотели бы предложить российским потребителям», — отметил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Ранее СМИ сообщали, что магазины Zara откроются в России под названием Maag. Новый владелец российского подразделения Inditex ливанская Daher Group планирует запустить первые точки продаж под своим брендом уже весной.

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