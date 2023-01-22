СМИ: магазины Zara откроются в России под названием Maag

В новых магазинах будут продавать женскую, мужскую и детскую одежду. Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex. Об этом сообщает «Коммерсант». По оценке руководителя направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP с учетом ухода части иностранных модных брендов у Daher Group есть шансы занять нишу на российском рынке, поработав над узнаваемостью своих марок.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что в части магазинов может сохраниться предложение коллекций, произведенных силами Inditex по заказу Daher Group. Но Inditex в этом случае будет выступать исключительно как подрядчик-производитель, а бренды, маркетинг, управление продажами, ассортиментом и сервисом будет полностью у Daher Group, указывает она. В российском Inditex заявили, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанской компании.

Она также отметила, что Daher Group предстоит столкнуться со снижением покупательной способности, ростом расходов на логистику, усложнением проведения международных трансакций, а также усилением позиций локальных брендов и конкуренцией с параллельным импортом. В 2022 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ сократились примерно на 10%, до 2,4 триллионов рублей год к году, подсчитывали в FCG.

Inditex принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius. В марте этого года компания объявила о приостановке работы в России, где у нее было 502 магазина. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.