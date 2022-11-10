Русский пуховик? Ватник! Рассказываем, где искать идеальный

Пожалуй, самые известные ватники из Петербурга! Тут есть и базовые варианты курток-рубашек цвета хаки, горчицы и пыльной розы, и кутюрная линейка с ватниками из твида. Все куртки шьются вручную на собственном производстве, ткани закупаются на европейских стоках, а утеплитель не вредит экологии. Недавно бренд создал коллекцию бархатных курток, вдохновленных интерьерами «Рихтера», которые раскупили буквально сразу. Так что если хотите отхватить эксклюзив, то заглядывайте в шоурум Vatnique на примерку — там все новинки показывают еще до анонса.