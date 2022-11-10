Русский пуховик? Ватник! Рассказываем, где искать идеальный

В этом сезоне тренды диктуют не бренды и инфлюенсеры, а обстоятельства. Поэтому переходим на новый уровень импортозамещения и выбираем русские куртки-ватники. Посудите сами: это тепло, экологично и у локальных марок есть классные варианты на любой вкус и бюджет. Готовимся встречать холода во всеоружии!
Пожалуй, самые известные ватники из Петербурга! Тут есть и базовые варианты курток-рубашек цвета хаки, горчицы и пыльной розы, и кутюрная линейка с ватниками из твида. Все куртки шьются вручную на собственном производстве, ткани закупаются на европейских стоках, а утеплитель не вредит экологии. Недавно бренд создал коллекцию бархатных курток, вдохновленных интерьерами «Рихтера», которые раскупили буквально сразу. Так что если хотите отхватить эксклюзив, то заглядывайте в шоурум Vatnique на примерку — там все новинки показывают еще до анонса.
Во впечатляющем ассортименте телогреек московского бренда Олово у нас сразу несколько фаворитов: из японского денима, обработанного путем энзимной варки, в цвете хаки из потертого хлопка и молочная, окрашенная по технологии Garment Dye. Все куртки шьются по историческим стандартам. Например, модель синей куртки основана на версии телогрейки, введенной в 1941 году приказом НКО СССР №283.
Скажем честно, на этот материал нас вдохновили куртки Husky. На днях увидели главного редактора сайта Собака.ру Михаила Стацюка в молочной телогрейке и были в восторге: смотрится аутентично и, по словами владельца, отлично греет. Производитель обещает, что в такой куртке вам будет комфортно до -15, так что можно смело покупать сейчас и не расставаться с ней добрую часть зимы.
Ватник Ushatava, не побоимся этого слова, база! В нем мы ходили на рейвы, бранчи, ужины, прогулки и везде чувствовали себя уместно. Правда носить его лучше сейчас, потому что когда температура опустится до +5, в этой куртке станет холодно.
Мы уже рассказывали про мужское ателье Portman, но не можем упустить роскошный двухсторонний ватник из их новой коллекции Sartorial street. Во-первых, его сошьют по вашим меркам. Во-вторых, предложат выбрать ткани. Для нас это звучит, как формула идеальной куртки, которая займет почетное место в гардеробе не на один сезон.
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