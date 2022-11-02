Ликбез: как носить экологичные мех и кожу, чтобы это выглядело красиво

Все мы помним сцены с Недель моды двухтысячных, где экоактивисты обливали красной краской дам в шубах, а потом и не заметили, как слово «эко» стало привычной приставкой к коже и меху. Теперь мы начинаем забывать знакомый с детства запах меховых салонов, а экокожа сопровождает нас даже в люксовых марках. Рассказываем (и показываем!), как носить экокожу и экомех с гордостью.
Грейс Джонс в натуральной шубе до появления экомеха
Почему это важно
Прежде всего проясним: экокожа и экомех – не то же самое, что искусственные версии натуральных материалов. Что? Да! Во-первых, экологичность должна быть применима не только к животным, но и к человеку. Во-вторых, к природе. Как мы знаем, искусственную кожу чаще всего изготавливают из ПВХ, а мех — из полиэстера или акрила. Эти материалы не разлагаются в почве и загрязняют океан, и могут быть токсичны для человека.
В случае с экокожей для производства используется дышащая полимерная пленка и хлопковая основа, которые в совокупности обладают воздухопроницаемостью, морозостойкостью и отсутствием химического запаха. Экомех производится путем прикрепления к основе волокон животного происхождения, например, стриженного меха. Таким образом получается вещь, схожая по теплу и тактильности с натуральной, но при этом животное всего лишь стригут, а не убивают.
Еще один важный фактор, который поможет сделать выбор в пользу экомеха — затрачиваемые ресурсы. Например, для получения 1 кг меха норки убивают от 8 до 12 животных. Каждая норка свою жизнь, которая длится примерно 8 месяцев, съедает около 50 кг корма. Не сложно подсчитать, что для получения 1 кг меха нужно минимум полтонны корма, который проводится с огромными затратами углеводородного сырья.
Помимо этого, для финальной обработки шкурок часто используются формальдегиды, соли хрома и прочие соединения. Это делает мех и кожу опасными не только для человека, но и для экологии, так как попадая в почву эти химикаты остаются там даже после разложения меха.
Акция протеста в Великобритании
Выбирайте качество
Хорошая новость: в благородном этическом порыве больше нет необходимости идти на эстетические уступки. Например, Stella McCartney и Vivienne Westwood уже давно производят вещи из экологичных материалов, а Tommy Hilfiger и Calvin Klein отказались от натурального меха. На российском рынке тоже есть такие примеры: например, у Arny Praht и Sintezia можно найти классные сумки и обувь из экокожи, а у Matu и Only Me — шубы из экомеха.
При покупке изделий из экокожи обращайте внимание на ее толщину — она должна быть от 1мм. Если изделие слишком тонкое, скорей всего это искусственный материал. В случае с экомехом следите чтобы вещь не лезла, не оставляла ворс на одежде.
Еще один критерий — покраска. Хорошее изделие будет выглядеть максимально естественно, а окрашивание будет выполнено качественно, без трещин и с возможной ненавязчивой имитацией натуральной текстуры кожи. Нет, никаких прорисованных прожилок, а только естественные неровности.
Khaite
Сочетайте с натуральными тканями
Предлагаем установить новое правило: одна не натуральная вещь в одном образе (даже если есть приставка эко). Так что если на вас брюки из экокожи — сочетайте их с кашемировым свитером натуральных оттенков и никогда — с полиэстеровой блузой, а если выбор пал на шубу из экомеха — возьмите ей в пару сумку из ткани или велюра.
Также советуем поступить и с парой сумка-обувь. Если уж берете один айтем из экологичного материала, то возьмите вторую из ткани. Это может быть атлас, хлопок, бархат или шерсть. Вариантов масса!
Ухаживайте правильно
Мы недавно писали о правилах реставрации и выяснили, что изделия из экокожи не подлежат восстановлению. Так что будьте готовы правильно ухаживать за вещами, чтобы они прослужили вам как можно дольше.
- Регулярно очищайте изделие с помощью мягкой ткани, избегайте жестких щеток;
- При покупке обработайте вещи специальным водоотталкивающим раствором;
- В случае загрязнения постарайтесь как можно скорее удалить его;
- Сушите материал естественным путем вдали от обогревателей.
Чтобы вещи из экомеха радовали вас не один сезон, стоит также тщательно ухаживать за материалом. Вот несколько простых правил:
- Храните вещи в висячем положении в специальном кофре, чтобы избежать деформации;
- Периодически аккуратно прочесывайте мех расческой с тонкими зубцами;
- Стирайте при температуре не выше 30 градусов вручную. При сильно загрязнении — сдайте в химчистку;
- Сушите вещи естественным путем.
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