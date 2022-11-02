Ликбез: как носить экологичные мех и кожу, чтобы это выглядело красиво

Прежде всего проясним: экокожа и экомех – не то же самое, что искусственные версии натуральных материалов. Что? Да! Во-первых, экологичность должна быть применима не только к животным, но и к человеку. Во-вторых, к природе. Как мы знаем, искусственную кожу чаще всего изготавливают из ПВХ, а мех — из полиэстера или акрила. Эти материалы не разлагаются в почве и загрязняют океан, и могут быть токсичны для человека.

В случае с экокожей для производства используется дышащая полимерная пленка и хлопковая основа, которые в совокупности обладают воздухопроницаемостью, морозостойкостью и отсутствием химического запаха. Экомех производится путем прикрепления к основе волокон животного происхождения, например, стриженного меха. Таким образом получается вещь, схожая по теплу и тактильности с натуральной, но при этом животное всего лишь стригут, а не убивают.

Еще один важный фактор, который поможет сделать выбор в пользу экомеха — затрачиваемые ресурсы. Например, для получения 1 кг меха норки убивают от 8 до 12 животных. Каждая норка свою жизнь, которая длится примерно 8 месяцев, съедает около 50 кг корма. Не сложно подсчитать, что для получения 1 кг меха нужно минимум полтонны корма, который проводится с огромными затратами углеводородного сырья.

Помимо этого, для финальной обработки шкурок часто используются формальдегиды, соли хрома и прочие соединения. Это делает мех и кожу опасными не только для человека, но и для экологии, так как попадая в почву эти химикаты остаются там даже после разложения меха.