Не старая, а винтажная! Рассказываем, как безопасно покупать на ресейле, отличить подделку и где спасать старые вещи

Идея этого материала родилась у редактора моды, когда ей трижды отказали в реставрации сумки-мечты, с потом и кровью выбитой на ресейл-платформе. И пока розовая Balenciaga City грустит на дальней полке грязная, разодранная и уставшая, мы решили разобраться, как не попасть в просак с покупкой. Для этого спросили петербургского эксперта люкс-ресейла Светлану Бекасову (PifPaf Supershop) и автора телеграм-канала «Мегастиль» Ирину Дубину, а также запаслись советами мастеров реставрации из SneakerKlin и Chisto Blisto.
Balenciaga
Как перепродажа вещей помогает моде и почему это важно
За последние три года объем продаж ресейл маркетплейсов вырос в шесть раз, и не мудрено: гораздо приятнее купить таби мечты или залежавшуюся новую Chanel за половину изначальной стоимости. Но самый главный плюс — экологичность: покупка на ресейле снижает спрос на новые вещи, а соответственно и необходимость перепроизводства. Еще одно очевидное эко-преимущество брендов — высокое качество и срок службы. Владелица комиссионного магазина Pif Paf Supershop Света Бекасова рассказывает: «Перепродажа помогает сохранить кошелек, так как дизайнерскую вещь можно поносить и продать. У нас в магазине были вещи, которые за 6 лет возвращались к нам несколько раз, причем годы совершенно не отразились на их качестве».
Так вместо того, чтобы оказаться на свалке или в куче дачного хлама, вещи получают новую жизнь, а модники — возможность найти настоящие жемчужины за приемлемые деньги. И тут простой шопинг превращается в большой квест и поиск сокровищ в антикварных лавках, винтажных магазинах и на маркетплейсах. Ирина Дубина, автор телеграм-канала Мегастиль, говорит: «Для потребителя процесс покупки становится более увлекательным: вместо того, чтобы просто прийти в магазин и набрать мешок одежды, вам приходится буквально охотиться за вещами и искать бриллианты в ворохе посредственности. Кроме того, лично я ценю ресейл и винтаж за возможность сформировать свой уникальный стиль и не выглядеть как каждый второй блогер».
Еще одно очевидное преимущество рынка ресейла — возможно носить модные архивные коллекции. Dolce&Gabbana так вдохновились архивами, что в новом сезоне в коллаборации с Ким Кардашьян выпустили на подиум моделей в вещах «золотого века» бренда, прикрепив на них бирки с указанием года. Может, такой «новодел» и не вдохновил, а вот архивная интерпретация — очень даже! Так что охотимся за багетом Fendi не у байеров, а на ресейл-платформах.
Если в ответ на предложение отправиться в комиссионный магазин и, так уж и быть, заказать те самые босоножки Gucci c ресейл-платформы вы кидаете брезгливое «Фу», то мы вас понимаем, сами такими были.
Спешим развеять все сомнения! Одежду — в химчистку, обувь и сумки — в специальный сервис (какой — читайте ниже). И вот перед вами новая вещь с историей. Тем временем ваш углеродный след значительно сокращается, а это всегда приятно.
Balenciaga
Как не нарваться на подделку?
Черная сторона рынка ресейла вместе с его появлением разрослась до небывалых масштабов, и если раньше Louis Vuitton продавали из багажника машины в темном переулке, то теперь это делают прямо на специальных платформах, с коробкой, чеками и под видом оригинала. Несмотря на то, что многие площадки придумали и внедрили сервисы по легитчеку (такой уже появился на Авито), а некоторые и вовсе пропускают все посылки через офис с экспертизой, лучше все же уметь разобраться что к чему.
Света Бекасова самостоятельно отбирает вещи, которые потом окажутся в Pif Paf и уверена, что насмотренность и опыт — главное орудие комиссионера. «Важно все: правильные бирки, ровная строчка, обработка швов, подклад. На самом деле, в 99% случаев чувствуешь, что что-то не то. Если мы сомневаемся в оригинальности и ситуация кажется нерешаемой, консультируемся с коллегами из профильных магазинов».
Ирина Дубина, помимо своего телеграм-канала «Мегастиль», занимается еще и Tacky not Tacky Vintage, так что тоже периодически сталкивается с подделками. Наглядные примеры Ира иногда разбирает в аккаунте своего магазина в запрещенной соцсети, а нам рассказывает, что важны все те же насмотренность и умение пользоваться интернетом: «Если человек хорошо разбирается в архивных коллекциях, может датировать вещь и рассказать ее историю, скорее всего, подделку он продавать не будет. Если сомневаетесь в подлинности вещи, попробуйте погуглить ее на других проверенных площадках и сравнить внешний вид, ярлыки, написание шрифтов в названии бренда. Помните, что у сумок тех или иных брендов есть свои маркеры аутентификации: то, как выглядит внутренний ярлычок и серийный номер, монограмма, сама форма сумки».
Белла Хадид
Что можно отреставрировать, а что нет?
Если, как и автор этого текста, вы не хотите купить винтажную сумку, которая внезапно окажется не подлежащей спасению, или новые Manolo Blahnik, которые окажутся безвозвратно уничтоженными после первой вечеринки, внимательно прочитайте этот раздел. Специалисты из студии SneakerKlin и мастерской реставрации Chisto Blisto дали несколько советов по выбору, уходу и носке.
Касательно кроссовок, SneakerKlin заверяет, что восстановить можно практически любое повреждение: «На сегодняшний день уровень реставрации и ремонта кроссовок вышел на новый уровень, и порой кажется, что нет ничего невозможного. Можно сделать и косметический уход в виде чистки, замены набоек и профилактики, до самых серьезных спасательных работ: отремонтировать протертые задники, порванную сетку на носовой части и последствия собачьего ужина вашей любимой парой обуви. Пятна любой сложности тоже чаще всего можно вывести. Например, реагенты, травы, вино и кровь легко удаляются химчисткой».
Balenciaga
С люксовой обувью и сумками дело обстоит несколько сложнее, и мастера Chisto Blisto настойчиво напоминают, что лучше не пытаться решить ситуацию самостоятельно (ибо она может стать вовсе нерешаемой), а сразу обратиться в специальную мастерскую. А для всех остальных случаев — делятся основными правилами реставрации, которые помогут вам оценить перспективность восстановления вещей, купленных на ресейле:
- Нельзя отреставрировать трещины на коже, но можно заменить деталь или сделать заплатку
- Можно обновить цвет ворсовых материалов (замша, нубук, велюр)
- Нельзя восстановить царапины и разрывы на ворсовых материалах, но можно заменить деталь или сделать заплатку
- Нельзя вывести контрастные темные пятна с лаковой кожи (они появляются после впитывания краски в слой лака). Решается только покраской лака в черный цвет
- Нельзя отреставрировать искусственную кожу/экокожу, так как материал разрушается в процессе реставрации
- Нельзя восстановить повреждения на тканевой обуви
- Атласную обувь (например, лодочки Manolo Blahnik) проблематично чистить
- Нельзя очистить анилиновую кожу (без лицевого покрытия) от разводов
- При покупке экокожи и канвы помните, что эти вещи невозможно восстановить
- Светлая тканевая обувь с темной подкладкой из кожи может привести к миграции краски на ткань при намокании в дождь. Обувь покрасится и исправить это будет очень сложно
- Деликатная замша, как у Loro Piana, хорошо чистится всухую без ухудшения свойств
Главное правило любой вещи — используйте ее в правильных условиях. Например, не носите в мокрую погоду чувствительные к влаге материалы, делайте профилактику на кожаную подошву и используйте защитные составы. Основные правила ухода за любимыми ботинками и сумками рассказывают все те же мастера Chisto Blisto:
- Обрабатывайте обувь увлажняющими средствами: бальзам для кожи и аэрозоль для замши
- Сразу выводите соль и реагенты
- Не сушите обувь на батарее
- Используйте формодержатели для обуви, чтобы форма сохранялась дольше
- Используйте водоотталкивающие пропитки
- Не использовать дешевые и некачественные обувные кремы и губки, после них грязь к вещам липнет еще больше, и это сложно выводить
- Лаковую кожу нужно хранить в отдельных пыльниках без контакта с другими изделиями
Где реставрировать?
С чем работают: обувь, кроссовки, кеды
Что делают: химчистка, покраска, ремонт, кастомизация
Что еще: выезд курьера на дом, скидка 20% на детскую обувь
С чем работают: обувь, сумки, автомобили
Что делают: ремонт, реставрация, покраска, уход, растяжка
Что еще: доставка, три мастерские в разных районах города
Shoes Maker
С чем работают: обувь, кроссовки, сумки
Что делают: химчистка, ремонт, реставрация, покраска, уход
Что еще: выезд курьера на дом
С чем работают: обувь, сумки, аксессуары, одежда, шубы
Что делают: ремонт, реставрация, чистка, уход
Что еще: можно купить обувь испанского бренда Berwick
Рианна
Где покупать?
Пожалуй, самый известный и крупный сервис покупки и перепродажи люкса в России. Цены начинаются от 5000 рублей, а посредником между продавцом и покупателем выступает офис Oskelly — там проверяют подлинность и заявленное состояние вещи.
PifPaf Supershop
Мекка ресейла в Петербурге с шоурумами в самом центре — на Садовой и Грибоедова. Тут найдутся и коллекционные сумки Prada, и шерстяное пальто Balenciaga, и очки Chanel. В основном в магазине представлены коллекции не позднее 10 лет, но есть корнер старинных украшений Twin Pins. Все вещи приносят сами петербуржцы.
Ресейл-платформа культовых сумок. Тут представлены вещи в отличном состоянии, которые трепетно отбираются специалистами платформы. На фото сразу можно рассмотреть все недостатки, но даже у самых недорогих айтемов их почти нет.
Cтарый добрый сервис Авито, который кишит подделками, решил взять ситуацию в руки и запустил возможность проверки брендовых вещей на подлинность. Так что теперь покупать платье Lanvin с рук можно уверенно.
Tacky not Tacky Vintage
Вы просто обязаны зайти в аккаунт магазина, чтобы полюбоваться на их выборку! Тут подиумные вещи соседствуют с идеальными сумка Y2K, а вещи носят русские звезды стритстайла.
Еще один крупный ресейл-сервис, где можно найти все, что угодно. Перед доставкой вещь проходит через офис, где эксперты проверяют оригинальность, и только после этого отправляется к покупателю.
Как носить?
Главный стайлинг-совет, когда дело касается винтажа — ищите гармонию между новыми и старыми вещами. Например, возьмите винтажную сумку и сочетайте ее с современной базой, или наденьте мюли из двухтысячных с лаконичным платьем локального дизайнера. Вдохновляемся главными адептами винтажа — Рианной и Беллой Хадид, и отправляемся на шоппинг на маркетплейсы.
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