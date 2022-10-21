Не старая, а винтажная! Рассказываем, как безопасно покупать на ресейле, отличить подделку и где спасать старые вещи

За последние три года объем продаж ресейл маркетплейсов вырос в шесть раз, и не мудрено: гораздо приятнее купить таби мечты или залежавшуюся новую Chanel за половину изначальной стоимости. Но самый главный плюс — экологичность: покупка на ресейле снижает спрос на новые вещи, а соответственно и необходимость перепроизводства. Еще одно очевидное эко-преимущество брендов — высокое качество и срок службы. Владелица комиссионного магазина Pif Paf Supershop Света Бекасова рассказывает: «Перепродажа помогает сохранить кошелек, так как дизайнерскую вещь можно поносить и продать. У нас в магазине были вещи, которые за 6 лет возвращались к нам несколько раз, причем годы совершенно не отразились на их качестве».

Так вместо того, чтобы оказаться на свалке или в куче дачного хлама, вещи получают новую жизнь, а модники — возможность найти настоящие жемчужины за приемлемые деньги. И тут простой шопинг превращается в большой квест и поиск сокровищ в антикварных лавках, винтажных магазинах и на маркетплейсах. Ирина Дубина, автор телеграм-канала Мегастиль, говорит: «Для потребителя процесс покупки становится более увлекательным: вместо того, чтобы просто прийти в магазин и набрать мешок одежды, вам приходится буквально охотиться за вещами и искать бриллианты в ворохе посредственности. Кроме того, лично я ценю ресейл и винтаж за возможность сформировать свой уникальный стиль и не выглядеть как каждый второй блогер».

Еще одно очевидное преимущество рынка ресейла — возможно носить модные архивные коллекции. Dolce&Gabbana так вдохновились архивами, что в новом сезоне в коллаборации с Ким Кардашьян выпустили на подиум моделей в вещах «золотого века» бренда, прикрепив на них бирки с указанием года. Может, такой «новодел» и не вдохновил, а вот архивная интерпретация — очень даже! Так что охотимся за багетом Fendi не у байеров, а на ресейл-платформах.

Если в ответ на предложение отправиться в комиссионный магазин и, так уж и быть, заказать те самые босоножки Gucci c ресейл-платформы вы кидаете брезгливое «Фу», то мы вас понимаем, сами такими были.

Спешим развеять все сомнения! Одежду — в химчистку, обувь и сумки — в специальный сервис (какой — читайте ниже). И вот перед вами новая вещь с историей. Тем временем ваш углеродный след значительно сокращается, а это всегда приятно.