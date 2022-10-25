Владеющая брендами Zara и Pull&Bear компания Inditex договорилась о продаже своего бизнеса в России

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher. Daher Group имеет значительные интересы в сфере розничной торговли и недвижимости», – говорится в сообщении.

Отмечается, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку она включает в себя передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.

По согласованию с арендодателями, в этих помещениях будут размещаться магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex.

Указано также, что сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в России. «Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды на этот рынок, у Inditex и Daher group есть возможность потенциального сотрудничества на основе соглашения о франчайзинге», – сообщается на сайте компании.