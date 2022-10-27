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Тянем-потянем! Корсет - главная вещь сезона (спойлер: и следующего тоже)

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Если ваши драмы недостаточно костюмные — купите корсет. Обстоятельства те же, но тут тебе и королевская осанка, и вздымающаяся грудь, и наметившаяся талия. Будете как Белла, Дуа или Мария Антуанетта в конце концов. А остальные пусть едят пирожные и носят свитеры oversize!

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Knwls

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Simone Rocha

Если в прошлом сезоне корсет был отдельной новостью из репортажа про нулевые, то в этом и в следующем он зашнурован в ДНК примерно всех трендов. Юбки в пол? Высокие перчатки? Идеальны с корсетом! Деним? Джинсовый корсет! Кожа? Та же логика. Прозрачное? Прозрачный корсет под непрозрачное, непрозрачный корсет на прозрачное! Белье? Корсет по определению!

Тем временем корсет из неудобного, сковывающего исторического артефакта (по сути второй грудной клетки) превратился в форму комфортного бюстье. Помимо глобальных брендов народились локальные. Только в Петербурге выдающиеся корсеты делают Aprelikova, Tatyana Kochnova Atelier и Lina Gasanova. 

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Lina Gasanova, 48 000 руб.

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Tatyana Kochnova Atelier, 280 000 руб.

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Rozie corsets, 44 100 руб.

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Rishi, 6 400 руб.

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Aprelikova

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 Munique, 14 900  руб.

Еще один способ заполучить уникальный корсет – ресейл-платформы. В контексте неизбывной моды на нулевые архивный корсет золотого века Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli или Dior – повод для увлекательной охоты. Плюс: повторное использование, акт доброй эко-воли. Сюда же записываем апсайкл-бюстье: такие имеются у петербургской марки Rishi. Носите корсеты с джинсами и брюками-карго, верхним слоем поверх сорочек и прозрачных топов, нижним – под жакет или кардиган. Затянуть пояса потуже: что может быть актуальнее!

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Корсет Lina Gasanova 16 000 руб., брюки Forte Dei Marmi Couture 47 400 руб., футболка Studio 29 2 900 руб., кардиган и колье Tom Ford 299 500 и 447 500 руб., сумка The Row 141 500 руб., сапоги Bottega Veneta 85 400 руб.

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Корсет Munique 21 900 руб., брюки Gucci 89 950 руб., cумка и туфли Bottega Veneta 108 500 и 81 900 руб. 

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Корсет Aprelikova, джинсы Boyish 23 200 руб., рубашка Escada 39 850 руб., туфли RxB Shoes 15 900 руб., серьги Posh Mimi 4 280 руб.

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Корсет и юбка Ola Ola и 28 000 руб. и 8700 руб., туфли Prada 83 000 руб., сумка Bottega Veneta 150 500 руб., очки Valentino 67 300 руб.

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