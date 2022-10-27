Тянем-потянем! Корсет - главная вещь сезона (спойлер: и следующего тоже)

Если ваши драмы недостаточно костюмные — купите корсет. Обстоятельства те же, но тут тебе и королевская осанка, и вздымающаяся грудь, и наметившаяся талия. Будете как Белла, Дуа или Мария Антуанетта в конце концов. А остальные пусть едят пирожные и носят свитеры oversize!
Если в прошлом сезоне корсет был отдельной новостью из репортажа про нулевые, то в этом и в следующем он зашнурован в ДНК примерно всех трендов. Юбки в пол? Высокие перчатки? Идеальны с корсетом! Деним? Джинсовый корсет! Кожа? Та же логика. Прозрачное? Прозрачный корсет под непрозрачное, непрозрачный корсет на прозрачное! Белье? Корсет по определению!
Тем временем корсет из неудобного, сковывающего исторического артефакта (по сути второй грудной клетки) превратился в форму комфортного бюстье. Помимо глобальных брендов народились локальные. Только в Петербурге выдающиеся корсеты делают Aprelikova, Tatyana Kochnova Atelier и Lina Gasanova.
Еще один способ заполучить уникальный корсет – ресейл-платформы. В контексте неизбывной моды на нулевые архивный корсет золотого века Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli или Dior – повод для увлекательной охоты. Плюс: повторное использование, акт доброй эко-воли. Сюда же записываем апсайкл-бюстье: такие имеются у петербургской марки Rishi. Носите корсеты с джинсами и брюками-карго, верхним слоем поверх сорочек и прозрачных топов, нижним – под жакет или кардиган. Затянуть пояса потуже: что может быть актуальнее!
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