Тянем-потянем! Корсет - главная вещь сезона (спойлер: и следующего тоже)

Если в прошлом сезоне корсет был отдельной новостью из репортажа про нулевые, то в этом и в следующем он зашнурован в ДНК примерно всех трендов. Юбки в пол? Высокие перчатки? Идеальны с корсетом! Деним? Джинсовый корсет! Кожа? Та же логика. Прозрачное? Прозрачный корсет под непрозрачное, непрозрачный корсет на прозрачное! Белье? Корсет по определению!

Тем временем корсет из неудобного, сковывающего исторического артефакта (по сути второй грудной клетки) превратился в форму комфортного бюстье. Помимо глобальных брендов народились локальные. Только в Петербурге выдающиеся корсеты делают Aprelikova, Tatyana Kochnova Atelier и Lina Gasanova.