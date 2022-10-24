27 пар ботинок, чтобы вместе весело шагать!

Зима близко: пора снимать кроссовки. Вас ждут дерби, челси, оксфорды, казаки, броги, клоги, байкеры, хайкеры и дезерты! Чтобы новая пара не устарела еще пару сезонов, ищите признаки платформы, танкетки, кислотно-желтого или прозрачного: все это будет сверхактуально вплоть до следующей осени.
Платформа – спасение осеннего петербуржца, ведь он должен уметь ходить по воде, не теряя достоинства. Варианты с резиновым низом и водоотталкивающими материалами тоже рабочие, но не такие эффектные. Продолжаем носить ботинки с фактурными носками и гетрами: и в тренд попали, и щиколоткам уютно. Примеряем к ботинкам длину макси без страха сесть в лужу: красота мокрых подолов воспета в последнем показе Balenciaga.
Тем временем, ботинки локальных дизайнеров шагают в ногу со временем, модой и погодой. Вопросы качества налажены, ценовая политика доброжелательна, дизайн небанальный: то птичку с васильком вышьют, то подошву раскрасят, то яичницу наклеят.
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