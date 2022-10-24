27 пар ботинок, чтобы вместе весело шагать!

Платформа – спасение осеннего петербуржца, ведь он должен уметь ходить по воде, не теряя достоинства. Варианты с резиновым низом и водоотталкивающими материалами тоже рабочие, но не такие эффектные. Продолжаем носить ботинки с фактурными носками и гетрами: и в тренд попали, и щиколоткам уютно. Примеряем к ботинкам длину макси без страха сесть в лужу: красота мокрых подолов воспета в последнем показе Balenciaga.