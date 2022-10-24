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27 пар ботинок, чтобы вместе весело шагать!

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Зима близко: пора снимать кроссовки. Вас ждут дерби, челси, оксфорды, казаки, броги, клоги, байкеры, хайкеры и дезерты! Чтобы новая пара не устарела еще пару сезонов, ищите признаки платформы, танкетки, кислотно-желтого или прозрачного: все это будет сверхактуально вплоть до следующей осени. 

Архивы пресс-служб

AGL, No One, 54 490 руб.

Архивы пресс-служб

Le Silla, No One, 65 490 руб.

Архивы пресс-служб

 Premiata, No One, 68 490 руб.

Архивы пресс-служб

Acne Studios, ДЛТ, 59 950 руб.

Архивы пресс-служб

The Row, ДЛТ, 179 000 руб.

Архивы пресс-служб

Le Silla, No One, 43 120 руб.

Архивы пресс-служб

Khaite, ДЛТ, 145 500 руб.

Архивы пресс-служб

Diemme, ДЛТ, 36 250 руб.

Архивы пресс-служб

Eytys, Au Pont Rouge, 33 900 руб.

Архивы пресс-служб

The Attico, 116 500 руб.

Архивы пресс-служб

 Balenciaga, ДЛТ, 89 950 руб.

Архивы пресс-служб

Alexander Wang, Au Pont Rouge, 70 900 руб.

Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 124 000 руб.

Архивы пресс-служб

Ralph Lauren, ДЛТ, 995 000 руб.

Платформа – спасение осеннего петербуржца, ведь он должен уметь ходить по воде, не теряя  достоинства. Варианты с резиновым низом и водоотталкивающими материалами тоже рабочие, но не такие эффектные. Продолжаем носить ботинки с фактурными носками и гетрами: и в тренд попали, и щиколоткам уютно. Примеряем к ботинкам длину макси без страха сесть в лужу: красота мокрых подолов воспета в последнем показе Balenciaga.

Архивы пресс-служб

Homies, 32 000 руб.

Архивы пресс-служб

RXB shoes, 17 300 руб.

Архивы пресс-служб

Cosho, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Mislistudio, 21 900 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 19 980 руб.

Архивы пресс-служб

Raden, 12 500 руб.

Архивы пресс-служб

Razumno, 16 500 руб.

Архивы пресс-служб

Ecco, 15 990 руб.

Архивы пресс-служб

Ever be, Стокманн, 14 500 руб.

Архивы пресс-служб

Lalou, 12 800 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 24 890 руб.

Архивы пресс-служб

Afour, 15 300 руб.

Архивы пресс-служб

Sintezia, 9 900 руб.

Тем временем, ботинки локальных дизайнеров шагают в ногу со временем, модой и погодой. Вопросы качества налажены, ценовая политика доброжелательна, дизайн небанальный: то птичку с васильком вышьют, то подошву раскрасят, то яичницу наклеят.

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