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СМИ: магазин Zara может возобновить работу в одном из петербургских ТЦ

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Как рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин «Известиям», ожидается открытие и других магазинов испанской сети Inditex, в том числе Pull & Bear, Bershka и Stradivarius.

Anastasia MiPhoto / Shutterstock.com

Однако пока точных дат перезапуска магазинов пока нет, но ведутся активные переговоры с торговыми центрами. Планируется, что торговые точки сети Inditex вернутся в крупнейшие российские ТЦ, в том числе петербургскую «Галерею» и московские «Атриум» и «Метрополис».

На данном этапе обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Ранее стало известно, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами  Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны

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