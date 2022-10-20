СМИ: магазин Zara может возобновить работу в одном из петербургских ТЦ

Однако пока точных дат перезапуска магазинов пока нет, но ведутся активные переговоры с торговыми центрами. Планируется, что торговые точки сети Inditex вернутся в крупнейшие российские ТЦ, в том числе петербургскую «Галерею» и московские «Атриум» и «Метрополис».

На данном этапе обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Ранее стало известно, что магазины сети Inditex могут возобновить работу в России. Для этого испанская компания (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны