Коллаборация Dolce&Gabbana и Ким Кардашьян: что это было?

На миланской неделе моды итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана показали коллекцию, которую курировала Ким Кардашьян. Помимо того, что весь показ состоит исключительно из переработанных на вкус звезды архивов Dolce&Gabbana, модели ходили на фоне Ким, поедающей итальянскую пасту. Разбираемся, что к чему в этом спорном сотрудничестве.
Стефано Габбана, Ким Кардашьян и Доменико Дольче в финале показа
Еще в 2018 году светский мир разразился скандалом: Стефано Габбана зачем-то назвал семью Кардашьян-Дженнер «Самыми дешевыми людьми в мире». Спустя всего несколько лет эти самые люди стали выгуливать тотал-луки Dolce&Gabbana и на красные дорожки, и на собственные свадьбы. А теперь Ким и вовсе представила совместную коллекцию вместе с одним из лучших модных домов Италии. Что могло пойти не так?
Начнем с того, что все вещи в коллекции — переосмысленные архивы бренда с 1987 по 2007 годы. То есть буквально ничего нового. Где-то Ким приклеила стразы на атласный комбинезон, который впервые показала Синди Кроуфорд в 1993-м, где-то поместила на чокеры свое имя, где-то просто поменяла цвет камней на болеро и юбках. Факт того, что Ким не претендует на новаторство, подтверждают интервью Vogue и бирки на вещах с указанием года создания оригинала.
И если выгода Кардашьян от этого сотрудничества нам понятна: закрепиться в модной индустрии, попробовать себя в дизайне и доказать всем, кто в нее не верил, что есть еще порох, то вот к Доменико и Стефано вопросов все больше. Привлечение большой звезды выглядит как последний вдох бренда, способ продержаться на плаву еще хотя бы пару сезонов. А мы просто будем следить за развитием событий.
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