Деревянные, оловянные, стеклянные! 8 локальных марок очков

Еще недавно P.Y.E. были почти что монополистами. Если у петербуржца заводились локальные очки, то на них красовалась гравировка марки. Времена изменились, у фотогеничных магазинов бренда появились конкуренты, но старая любовь не ржавеет. К тому же, помимо двух коллекций в год, у P.Y.E. случаются лакомые коллабы (последняя – с Avgvst). В остальное время здесь заняты тем, что получается у марки лучше всего: универсальными, но нескучными моделями с комфортной посадкой. В магазине есть целая коллекция тряпочек для ухода, а также возможность бесплатно проверить зрение, подыскать новый винтик, заменить носоупоры и даже отправить ваши очки на ультразвуковую чистку!