Деревянные, оловянные, стеклянные! 8 локальных марок очков

В отечественной оптике намечается бум. Здесь с одинаковым усердием выдумывают, мастерят, вырубают и выпиливают как солнцезащитные, так и медицинские очки. Теперь все зависит от вашей личной оптики: кому-то срочно требуются розовые очки, а кому-то важно увидеть самую суть происходящего.
Cultura
Марка лаконичных оправ и базовых солнцезащитных очков с магазинами в Москве и Петербурге. Есть много причин зайти в бутик бренда на Гороховой: во-первых, туда можно с питомцем, которого обещают развлекать, пока вы все не перемерите, во-вторых, здесь можно проверить зрение, а в-третьих, в оффлайне встречаются редкие и единичные экземпляры, которых нет в интернет-магазине. Последний дроп бренда называется Velvet affection и посвящен актуальной триаде «любовь – привязанность – разлука». В Cultura верят, что воссоединение ближе, чем может казаться!
P.Y.E.
Еще недавно P.Y.E. были почти что монополистами. Если у петербуржца заводились локальные очки, то на них красовалась гравировка марки. Времена изменились, у фотогеничных магазинов бренда появились конкуренты, но старая любовь не ржавеет. К тому же, помимо двух коллекций в год, у P.Y.E. случаются лакомые коллабы (последняя – с Avgvst). В остальное время здесь заняты тем, что получается у марки лучше всего: универсальными, но нескучными моделями с комфортной посадкой. В магазине есть целая коллекция тряпочек для ухода, а также возможность бесплатно проверить зрение, подыскать новый винтик, заменить носоупоры и даже отправить ваши очки на ультразвуковую чистку!
Brevno
Бренд Brevno придумали в Красноярске в 2013 году: два друга выпилили первые деревянные оправы прямо на кухне. Сейчас – другое дело: очки сибирской марки продаются в десятках магазинов по всему миру. При этом деревянные изделия по-прежнему создаются вручную (из девяти слоев) и покрываются смесью масла и пчелиного воска. Все самое интересное собрано в разделе Experiments: например, очки Velena и Vadim из бересты. У марки похвальные эко-устремления: здесь производят очки только под заказ и небольшими партиями с минимальным количеством отходов, которые затем также используются в следующих циклах производства. С некоторых пор у бренда появилась постоянная и тоже дико симпатичная коллекция изделий из переработанного пластика.
Harry Cooper
Harry Cooper – оптика нового формата: здесь предлагают современные оправы собственного дизайна, в стоимость которых уже включены линзы и дружелюбный сервис. Ассортимент в магазине пополняется каждые 2-3 месяца: обновляется цветовой ряд и добавляются новые модели. Каждый год по плану – творческая коллаборация, самой успешной из которых по сей день остается проект с идеальным очкариком Антоном Беляевым из Therr Maitz. Еще один коллаб в наличии – с сестрами Поповыми.
WoodSun
Еще одна марка добытых из дерева оправ с производством в Подмосковье. Помимо дерзкого дизайна изделия WoodSun отличает удивительная легкость: вырезанная из клееного шпона и отполированная вручную оправа весит всего 26 грамм. В Woodsun так любят древесину, что делают из нее не только очки, но еще и наборные футляры, и даже целые саундбары. Ко всему прочему, здесь нашлись лучшие очки для Хэллоуина: Witch Silver.
Spunky studio
Марка актуальной и недорогой оптики на каждый день. Дизайн оправ Spunky Studios придумывается Антоном Дикаревым, основателем бренда, на просторах России, магазины имеются в Петербурге и Москве, а производство находится в Китае, чего в компании совсем не стесняются. С 2010 года бренд работает с единственным производителем, продукция которого используется и европейскими брендами. А ещё такое сотрудничество позволяет сохранять доступную цену на очки для всех желающих.
Radius 58
Пока суть да дело, ко-фаундеры Radius 58 Замира Мусаева и Георгий Лопатин открыли третий по счету салон в Петербурге: теперь на Петроградской. Бренд не гонится за быстрыми трендами, отдавая предпочтение базовым формам и называя это современной классикой. Производство у ребят (по законам современной классики) находится в Китае. Линзы используются французские – Essilor Crizal.
Fakoshima
Кого мы только не видели в очках Fakoshima: и Кэти Перри, и Ники Минаж, и Азилию Бэнкс, и даже Ольгу Бузову. Константина Шиляева, основателя и креативного директора марки, вдохновляют архитектура, кибер-панк, аниме и компьютерные игры: в результате выходят очки с неизменным вау-эффектом. Бренд богат на коллабы, последний – с TTSWTRS. Собственного флагманского магазина у бренда нет, но очки FAKOSHIMA представлены в магазинах и концепт-сторах по всему миру, включая Петербург. А если вам интересно чем пахнет хайп, то у марки имеется собственная линия парфюмерии.
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