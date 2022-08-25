Музей «Полторы комнаты» и Kruzhok выпускают мерч к 50-летию отъезда Бродского из СССР

Музей «Полторы комнаты» и творческое объединение Kruzhok выпускают мерч к 50-летию отъезда Иосифа Бродского из СССР. В коллекцию вошли предметы, вдохновленные интерьером «Полутора комнат» в Доме Мурузи на Литейном проспекте, архивными фотографиями и рисунками поэта.
Коллекция Kruzhok х Музей «Полторы комнаты» состоит из шести предметов. Узор на вязаном жилете вдохновлен аппликациями на абажуре, который висел над обеденным столом в полутора комнатах — их мать поэта Мария Моисеевна вырезала из упаковок от фотобумаги и наклеивала на каждую из граней. На рубашке — обои из «комнаты с эркером», которая находится за стенкой от полутора комнат; сейчас там проводятся временные выставки.
Рисунок на свитшоте взят из письма Иосифа Бродского другу и поэту Евгению Рейну, написанного в 1964 году в ссылке в деревне Норинская Архангельской области, рисунок на шоппере — автопортрет поэта с земляникой и голубем мира, созданный в том же году. На футболке под названием «Полторы комнаты» — фотография, сделанная отцом поэта Александром Ивановичем Бродским в 1968 году. Еще одна футболка посвящена эмиграции. На ней самая последняя фотография поэта, сделанная в Советском Союзе 4 июня 1972 года.
О коллекции, посвященной 50-летию отъезда Иосифа Бродского из СССР:
Разрабатывая эту коллекцию, мы опирались на визуально значимые для нас предметы, имеющие непосредственное отношение к Иосифу Бродскому: его рисунки, фотографии, фактуры из коммунальной квартиры номер 28, в которой поэт прожил 17 лет вплоть до своего отъезда в эмиграцию.
Этим летом минуло ровно полвека с того момента, как Бродский был вынужден навсегда покинуть СССР, и нам хотелось объединить в этих вещах два периода его жизни. К заграничному периоду отсылает подпись поэта, которая помещена на каждый предмет из коллекции. Этот автограф поэт оставил на членском билете Американской академии в Риме, где он дважды был резидентом — в 1981 и 1989 годах.
Остальные визуальные элементы рассказывают нам о судьбе Иосифа Бродского в СССР. О его жизни в полутора комнатах (как он сам позже назовет это пространство в одноименном автобиографическом эссе), ссылке в Архангельскую область по обвинению в тунеядстве, о последнем дне поэта в родном городе.
Релиз коллекции состоится 26 августа в музее «Полторы комнаты», начало в 18:00 — вход бесплатный по предварительной регистрации. Вещи будут представлены как в музее, так и в шоуруме Kruzhok в Москве. Также мерч можно будет найти онлайн по ссылке.
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