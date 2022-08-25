Музей «Полторы комнаты» и Kruzhok выпускают мерч к 50-летию отъезда Бродского из СССР

Kruzhok х Музей «Полторы комнаты»

О коллекции, посвященной 50-летию отъезда Иосифа Бродского из СССР:

Разрабатывая эту коллекцию, мы опирались на визуально значимые для нас предметы, имеющие непосредственное отношение к Иосифу Бродскому: его рисунки, фотографии, фактуры из коммунальной квартиры номер 28, в которой поэт прожил 17 лет вплоть до своего отъезда в эмиграцию.

Этим летом минуло ровно полвека с того момента, как Бродский был вынужден навсегда покинуть СССР, и нам хотелось объединить в этих вещах два периода его жизни. К заграничному периоду отсылает подпись поэта, которая помещена на каждый предмет из коллекции. Этот автограф поэт оставил на членском билете Американской академии в Риме, где он дважды был резидентом — в 1981 и 1989 годах.

Остальные визуальные элементы рассказывают нам о судьбе Иосифа Бродского в СССР. О его жизни в полутора комнатах (как он сам позже назовет это пространство в одноименном автобиографическом эссе), ссылке в Архангельскую область по обвинению в тунеядстве, о последнем дне поэта в родном городе.