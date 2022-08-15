Институт Beinopen запускает реалити-шоу по созданию одежды в метавселенной

Работы конкурсантов будут курировать Анна Дрейнберг (XR-разработчик иммерсивных проектов для fashion-индустрии, основатель команды Tomorrow’s render Team) и Полина Егармин (куратор первой в России магистратуры Fashion Tech в СПбГУПТД).

«Цель проекта – тестирование метавселенной как инструмента маркетинга для дизайнерских марок и создание мостика между традиционными брендами и безудержным диджитал. Одежда будет представлена на площадке Beinopen Dreams в метавселенной Roblox», — рассказали организаторы.

В конце октября форуме Beinopen представят город-площадку Beinopen Dreams. Каждый желающий из любой точки России сможет бесплатно присоединиться к игре через свой смартфон. Посетителям метавселенной будет доступна примерка цифровых копий существующих брендов, а также они смогут прогуляться и исследовать виртуальный город, участвовать в играх и конкурсах внутри игры, общаться друг с другом. С 15 августа начнется старт работы. За всеми этапами разработки площадки и цифровой одежды зрители смогут следить в трансляциях реалити-шоу.

«Будут отобраны 15 брендов и 15 цифровых дизайнеров, которые в формате слепого свидания найдут свой соулмейт для создания коллекции в метавселенной. Следуя нашей технической инструкции, вместе они должны будут разработать цифровой лук и рассказать обо всех этапах коллаборации», — добавили представители проекта.