Алексей Баженов: «Новым люксом будет одежда, сделанная человеком для человека»

В 2021-м ты открыл институт развития модной индустрии Beinopen и на его базе развиваешь про-онлайн-комьюнити. Как это работает?

Мы с коллегами проектируем устойчивую экосистему модного бизнеса в России. Хотим, чтобы развивались регионы, появлялось больше классных локальных дизайнеров, а наша мода «попадала» в ретейлеров и потребителей. Чтобы те, кто уже делает достойный продукт, хорошо продавались, а производители были связаны с креативным классом — фотографами, стилистами.

Звучит! А если на практике?

Мы создаем онлайн-базу: этакая модная «википедия», но с чатами для общения. Нужно отснять коллекцию — вот фотографы, написать о ней — редакторы и блогеры, сделать общую закупку ткани — вот бренды, которые готовы разделить расходы. Я моделирую всю цепочку и пишу четкие инструкции по сотрудничеству, вплоть до шаблонов договоров. После нашего Форума новой модной индустрии в 2019 году мы поняли: у нас достаточно опыта, чтобы не просто раз в год собирать на паблик-токи ключевых игроков, но и совершить четвертую промышленную революцию.

Петербург станет городом четырех революций?

Самое интересное, что третьей — промышленной революции в Петербурге — как и во всей России! — не случилось. В СССР был дефицит — одежды не хватало, и производителям не было нужды интегрировать креатив в продажи: все и так раскупалось. Потом дефицит был замещен импортом. И поэтому легкая промышленность у нас есть, а индустрии моды нет. Ведь помимо фабрик, мода — это множество креативных профессий. И вот только они начали появляться, как все обнулилось и нужно снова перестраивать всю систему.

Это вообще реально?

Сейчас понятно одно: выжить получится, только если мы скооперируемся. Есть гипотеза, что определение второй промышленной революции — это «одежда и легкая промышленность», третьей — «мода», а главным словом четвертой, скорее всего, станет «инклюзивность».

Инклюзивностью и занимаешься?

Да, и вот что это значит в контексте моды: российские марки не должны копировать триста существующих зарубежных брендов. Они должны искать (и найти!) свою идентичность. Общаясь с ближней аудиторией, можно быть более пластичным, не перепроизводить, удерживать лояльность покупателя, в том числе используя местные культурные коды. Приведу пример нашего классного кейса. Мы взяли на акселерацию — консалтинг, формулирование уникального торгового предложения и визуального контента! — калининградский бренд Miditi. И в результате глубокой проработки смыслов получился именно «бренд из Калининграда» — Куршская коса, море, северные цвета. Покупатели в восторге — им есть чем гордиться, есть узнаваемый код: у Miditi выросли продажи и на треть увеличились подписчики в соцсетях.