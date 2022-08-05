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«Самый дорогой мешок для мусора»: Balenciaga показала новую модель сумки

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Balenciaga показал новую модель сумки в виде мусорного мешка. Модный городской аксессуар директор марки Демна Гвасалия представил на показе коллекции осень-зима 2022. Об этом сообщает Hypebeast.

Balenciaga
Balenciaga

«Я не мог упустить возможность создать самый дорогой мешок для мусора в мире, потому что кто не любит модные скандалы?» — рассказал Демна.

Модный дом продает сумку-мешок за 1 790 долларов (около 108 000 рублей). Аксессуар представлен в четырех цветах: черном, желтом, голубом и белом. По форме и размерам она повторяет мешок для мусора. Сумку выполнили из тонкой телячьей кожи, а для полного сходства внешний слой покрывают специальным глянцевым слоем.

Ультрамодный аксессуар уже можно приобрести в офлайн-магазинах Balenciaga и на сайте бренда в дополнение к кроксам на каблуке.

Balenciaga
Balenciaga
Balenciaga
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