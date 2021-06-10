Вещь недели (или нет): кроксы на каблуке-гвозде из коллаборации Balenciaga х Crocs

Если вы относитесь к противникам кроксов, то вангуем, что эта вещь возмутит вас. На этой неделе Balenciaga и Crocs показали миру результат своей коллаборации — в нее вошли сапоги по мотивам Crocs Bae Clog на платформе и классические кроксы на каблуке-гвозде. Последние стали главным модным мемом недели.