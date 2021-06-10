Вещь недели (или нет): кроксы на каблуке-гвозде из коллаборации Balenciaga х Crocs

Если вы относитесь к противникам кроксов, то вангуем, что эта вещь возмутит вас. На этой неделе Balenciaga и Crocs показали миру результат своей коллаборации — в нее вошли сапоги по мотивам Crocs Bae Clog на платформе и классические кроксы на каблуке-гвозде. Последние стали главным модным мемом недели.
Кроксы на каблуке-гвозде представлены в двух цветовых вариантах: зеленом и черном оттенках. Каблук обуви довольно устойчив, хоть и противоречит представлениям об удобстве и комфорте, которыми славятся Crocs. Что сказать: креативный директор Balenciaga Десна Гвасалия вывел ugly shoes на новый уровень.
Тем, кто записал кроксы на каблуке в свой вишлист, но еще не придумал, с чем их носить, советуем обратиться за референсами к показу Balenciaga весна-лето 2022. Именно на нем была представлена коллаборация Balenciaga х Crocs. Обойдется пара-мем в 61 000 рублей.
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