В шоуруме Subbota пройдет презентация новой коллекции марки Mad Daisy

Шоурум Subbota устраивает презентацию новой коллекции российской марки Mad Daisy. Вечеринка по случаю пройдет уже сегодня, 21 июля. Гостям обещают атмосферу нулевых с соответствующей музыкой, снимками на Polaroid и дресс-кодом— выбираем мини-юбки, брюки карго, джинсы на низкой посадке и другие знаковые вещи 2000-х.
Стилистика нулевых выбрана не случайно — коллекция Mad Daisy посвящена звездам и первым инфлюенсерам того времени. Дизайн вещей вдохновлен стилем таких героинь, как Бритни Спирс, Памелы Андерсон и Лоры Палмер. НСегодня новую коллекцию презентуют создатели марки Антон Рудзат и Маргарита Федосеева, а художница Анастасия Государенкова распишет толстовку, которую можно будет приобрести в конце вечера.
21 июля, 19.00
Шоурум Subbota, ул.Караванная,14
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