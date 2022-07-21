В шоуруме Subbota пройдет презентация новой коллекции марки Mad Daisy

Стилистика нулевых выбрана не случайно — коллекция Mad Daisy посвящена звездам и первым инфлюенсерам того времени. Дизайн вещей вдохновлен стилем таких героинь, как Бритни Спирс, Памелы Андерсон и Лоры Палмер. НСегодня новую коллекцию презентуют создатели марки Антон Рудзат и Маргарита Федосеева, а художница Анастасия Государенкова распишет толстовку, которую можно будет приобрести в конце вечера.

21 июля, 19.00

Шоурум Subbota, ул.Караванная,14