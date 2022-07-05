Образы Бритни Спирс, Памелы Андерсон и Лоры Палмер — в новой коллекции марки Mad Daisy

Российская марка Mad Daisy выпустила новую капсульную коллекцию. Она представляет собой переосмысление стиля звезд и первых инфлюенсеров нулевых. Более того, каждый образ из капсулы дополнен портретами узнаваемых fashion-символов прошлого и высказываниями звезд настоящего.
Героями и вдохновением коллекции стали те, кто в 2000-ые сделал трендовыми брюки карго с низкой посадкой, экстремальные боди и мини-юбки. Среди них — Бритни Спирс, Памела Андерсон и Лора Палмер — героиня сериала «Твин Пикс». Образ поп-принцессы Бритни символизирует болезненную зависимость от успеха. Портрет певицы с опущенной головой сопровождает перечисление ее «грехов», обсуждаемых в медиа. Образ Памелы Андерсон показывает зависимость актрисы от амплуа — несмотря на ее киноработы и активистскую деятельность, для большинства она остается только секс-иконой. Третья героиня дропа — Лора Палмер из сериала «Твин Пикс», которая стала зависима от своей двойной жизни. Портрет Лоры в короне королевы красоты Mad Daisy дополнили надписью: «Твоя любимая жвачка снова войдет в моду». Это цитата из сериала символизирует цикличность моды и возвращение стиля нулевых.
Тему нулевых продолжают англоязычные текстовые принты. Например, надпись «Общество анонимных сексоголиков» — она отсылает к транслированию секса через гламурный стиль и R&B. О том, что от каждой аддикции кто-то кого-то пытается уберечь, напоминает перенесенный на лонгслив текст интро «Be Yourself» к альбому Blonde Фрэнка Оушена. В новую коллекцию Mad Daisy вошли худи, бомбер, лонгсливы, брюки карго, шорты, топы, жакеты и боди.
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