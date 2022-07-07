Посмотрите на коллекцию Fendi Couture, в которой соединились голые платья и брючные костюмы

Сегодня состоялся показ Fendi, на котором модный дом представил свою новую кутюрную коллекцию. Шоу прошло в полностью белом зале под музыку Simon Parris. Креативный директор женской линии бренда Ким Джонс показал макси и мини-платья, а также брючные костюмы.
Среди платьев в кутюрной коллекции Fendi преобладают полупрозрачные или вовсе голые (как они стали вновь популярными мы уже рассказывали). Брючным костюмам Ким Джонс тоже уделил особое внимание, преддожив комплекты как в сочетании с пиджаками и блузами, так и с асимметричными пальто с разрезом на животе. Цветовая палитра коллекции состоит из нюдовых оттенков, с добавлением желтого, кораллового, синего и терракотового.
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