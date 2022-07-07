Посмотрите на коллекцию Fendi Couture, в которой соединились голые платья и брючные костюмы

Среди платьев в кутюрной коллекции Fendi преобладают полупрозрачные или вовсе голые (как они стали вновь популярными мы уже рассказывали). Брючным костюмам Ким Джонс тоже уделил особое внимание, преддожив комплекты как в сочетании с пиджаками и блузами, так и с асимметричными пальто с разрезом на животе. Цветовая палитра коллекции состоит из нюдовых оттенков, с добавлением желтого, кораллового, синего и терракотового.