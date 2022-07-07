Петербургская марка post post scriptum в новой коллекции исследует тренды музыкальных фестивалей

Петербургская молодая марка post post scriptum выпустила новую коллекцию — festival drop SS22. Она представляет собой исследование главных трендов музыкальных фестивалей. Коллекцию ее создатели описывают тремя словами: музыка, свобода, сексуальность.
В итоге получился микс из тусовочных 90-х и глэм-рока 80-х. Дроп состоит из укороченных цветных топов, кардиганов на жемчужных застежках, мини-юбок, а также многоуровневых платьев, окрашенных вручную по технологии тай-дай, и патч-топов, которые в коллекции отвечают за upcycling. Многие вещи дополнены завязками и шнурами, призванными акцентировать внимание на теле. Цвета, как и полагается фестивальным, яркие и неоновые: мандарин, коралл, лайм.
Хедлайнером воображаемого фестиваля post post scriptum стала блогер, модель и друг марки Саша Буримова. Обычно она работает перед камерой, но на этот раз перевоплотилась в визионера и фотографа, и сняла лукбук для post post scriptum.
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