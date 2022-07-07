Петербургская марка post post scriptum в новой коллекции исследует тренды музыкальных фестивалей

В итоге получился микс из тусовочных 90-х и глэм-рока 80-х. Дроп состоит из укороченных цветных топов, кардиганов на жемчужных застежках, мини-юбок, а также многоуровневых платьев, окрашенных вручную по технологии тай-дай, и патч-топов, которые в коллекции отвечают за upcycling. Многие вещи дополнены завязками и шнурами, призванными акцентировать внимание на теле. Цвета, как и полагается фестивальным, яркие и неоновые: мандарин, коралл, лайм.