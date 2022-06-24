Модный дом Dries Van Noten показал новую мужскую коллекцию: широкие брюки, пояса-корсеты и шорты

Dries Van Noten представили свою новую мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. При работе над сезоном весна-лето 2023 креативный директор модного дома Дрис Ван Нотен изучал эстетику субкультур 40-ых и 80-ых годов. Коллекция вдохновлена такими движениями, как The Zazous и Buffalo. Также дизайнер экспериментировал с канонично маскулинными и феминными вещами и элементами, соединяя их в одном образе.
Итог работы дизайнера — полосатые костюмы с широкими брюками, пояса, напоминающие женские корсеты, короткие шорты, традиционные белые рубашки и галстуки, легкие блузы, топы на лямках и, конечно, вещи с цветочным принтом. Главная мужская обувь сезона весна-лето 2023 по мнению Dries Van Noten — казаки. К слову, в этом бренд не одинок — на минувшем мужском показе Prada мы также увидели казаки.
Комментарии (0)