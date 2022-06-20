Prada показали мужскую коллекцию весна-лето 2023: костюмы, казаки и микро-шорты

Модный дом Prada в минувшие выходные представил в Милане свою новую мужскую коллекцию. В качестве приглашения гости показа получили тренч из каменной пыли и резины. Тренчей было немало и в самой коллекции весна-лето 2023 — светлых, кожаных и клетчатых. Клетка вообще по мнению тандема креативных директоров Миуччи Прада и Рафа Симонса — главный принт грядущего сезона. Она отсылает одновременно к 90-м и к декору (скатертям) итальянских кафе.
Кроме того, Prada предлагают мужчинам носить клетчатые рубашки, костюмы, кожаные и джинсовые микро-шорты, бомберы, а также комбинезоны. Черный цвет кожаных вещей разбавляли яркие яркие футболки. Некоторые из них украсил принт в виде бутылок. Дополнять образы сезона весна-лето 2023 Миучча Прада и Раф Симонс рекомендуют объемными сумками-тоутами и казаками.
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