18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Prada показали мужскую коллекцию весна-лето 2023: костюмы, казаки и микро-шорты

Поделиться:

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Модный дом Prada в минувшие выходные представил в Милане свою новую мужскую коллекцию. В качестве приглашения гости показа получили тренч из каменной пыли и резины. Тренчей было немало и в самой коллекции весна-лето 2023 — светлых, кожаных и клетчатых. Клетка вообще по мнению тандема креативных директоров Миуччи Прада и Рафа Симонса — главный принт грядущего сезона. Она отсылает одновременно к 90-м и к декору (скатертям) итальянских кафе.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Кроме того, Prada предлагают мужчинам носить клетчатые рубашки, костюмы, кожаные и джинсовые микро-шорты, бомберы, а также комбинезоны. Черный цвет кожаных вещей разбавляли яркие яркие футболки. Некоторые из них украсил принт в виде бутылок. Дополнять образы сезона весна-лето 2023 Миучча Прада и Раф Симонс рекомендуют объемными сумками-тоутами и казаками.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: