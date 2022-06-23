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Nike полностью покидает российский рынок

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Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

TY Lim / Shutterstock.com

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает компания.

В марте американская компания приостановила оформление заказов из России на сайте и в приложении из-за логистических проблем. В мае Nike не стал продлевать соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Inventive Retail Group.

Тогда президент IRG пояснил, что Nike не может «в обозримом будущем» наладить поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом».

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