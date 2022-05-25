Nike окончательно уходят из России после 28 лет работы

Спортивный бренд решил покинуть российский рынок и не продлил договор со своим франчайзи — Inventive Retail Group. Компания руководит 37 точками Nike, ей принадлежит самая крупная монобрендовая сеть марки в России. Причина ухода спортивного бренда — невозможность поставок.
Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков сообщил российским сотрудникам Nike, что магазины бренда закроются, когда будет распродан весь товар. Однако это не значит, что вещи Nike станут недоступны — продажи в мультибрендовых магазинах продолжатся.
Напомним, что первый магазин Nike открылся в Петербурге в 1994 году.
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