Nike окончательно уходят из России после 28 лет работы

Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков сообщил российским сотрудникам Nike, что магазины бренда закроются, когда будет распродан весь товар. Однако это не значит, что вещи Nike станут недоступны — продажи в мультибрендовых магазинах продолжатся.

Напомним, что первый магазин Nike открылся в Петербурге в 1994 году.