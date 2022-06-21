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Вещи

20 женских и мужских образов для выпускного: от торжественных вечерних до расслабленных бунтарских

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«Алые паруса» уже в эту пятницу! Да и вообще в разгаре как школьные, так и университетские выпускные. Если образ для этого события еще не готов, можно присмотреться к нашей подборке, в которой мы собрали варианты для выпускников и выпускниц: с вечерним платьем, трендовой мини-юбкой, корсетом, шортами и бомбером.

Платья

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Платье Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 376 000 руб.

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Босоножки Giuseppe Zanotti, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 000 руб.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 800 руб.

архивы пресс-служб

Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 123 500 руб.

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Платье Philosophy di Lorenzo Serafini, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 95 600 руб.

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Сандалии Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 51 000 руб.

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Платье 404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 38 900 руб.

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Мюли Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 350 руб.

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Платье Nicopanda, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 000 руб.

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Казаки Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 39 900 руб.

архивы пресс-служб

Пиджак United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 999 руб.

архивы пресс-служб

Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 999 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 15 490 руб.

Проверенный и традиционный вариант — платье плюс каблуки. Подойдут как вечерние модели в пол или длины миди, так и более расслабленные, которые после выпускного можно носить и ежедневно. Декор на усмотрение: перья, воланы, драпировки, многоярусная юбка, принты. Еще можно остановиться на лаконичном варианте, но сделать ставку на цвет. Если выпускаться «во взрослую жизнь» на шпильках кажется обременительным, ищем альтернативу: казаки, небольшой каблук или яркие сандали. В последних точно удастся гулять до утра.

Брюки

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Бюстье ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 587 500 руб.

архивы пресс-служб

Брюки Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 168 000 руб.

архивы пресс-служб

Туфли Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 500 руб.

архивы пресс-служб

Туфли COSHO, Смоляная ул., 15, литера Б, 10 900 руб.

архивы пресс-служб

Блуза My 812, Каменноостровский пр., 54, 36 000 руб.

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Брюки My 812, Каменноостровский пр., 54, 25 000 руб.

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Брюки и платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, брюки — 15 000 руб., платье — 20 000 руб.

архивы пресс-служб

Лоферы Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 500 руб.

По себе знаем, что выбраться из брюк сложно. Да и не нужно! Шелковые брюки палаццо могут стать основой образа для мероприятия любого уровня торжественности. Дополнить их советуем корсетом или бюстье, сложно блузой или платьем. Напоминаем, что последний вариант по-прежнему актуален, а стилизация под нулевые необязательна. 

Юбки и мини

архивы пресс-служб

Юбка Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 300 руб.

архивы пресс-служб

Топ Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 300 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 64 400 руб.

архивы пресс-служб

Юбка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 15 900 руб.

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Топ Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 11 000 руб.

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Ботинки Fratelli Rossetti, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 37 900 руб.

архивы пресс-служб

Комбинезон Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 500 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Magda Butrym, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 82 800 руб.

архивы пресс-служб

Платье Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 24 900 руб.

архивы пресс-служб

Сандали  Sintezia, Лиговский пр. 266 Д, 8 900 руб.

архивы пресс-служб

Платье UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 950 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки UShatava, наб. реки Мойки, 59, 11 900 руб.

Туфли на платформе, как у Дуа Липы, мини-юбка, кроп-топ — экстремальный выпускной образ готов. Можно добавить артовые макияж и маникюр. Тем, кто на такое не готов, но заявить о себе хочется, предлагаем блестящий комбинезон с шортами, дополненный туфлями с перьями, юбку в пайетках в комплекте с вязаным топом и грубыми ботинками или многоярусное платье и акцентные сандали. Для адептов лаконичности — короткое сдержанное платье в бежевом цвете и изящные босоножки.

Мужские

архивы пресс-служб

Бомбер Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 741 000 руб.

архивы пресс-служб

Брюки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 40 900 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка Saint Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 700 руб.

архивы пресс-служб

Кеды Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Пиджак Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 194 000 руб.

архивы пресс-служб

Брюки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 600 руб.

архивы пресс-служб

Футболка Saint Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 150 руб.

Если кто-то думает, что молодым людям уготован только один вариант выпускного костюма, то мы переубедим. Можно заменить пиджак на бомбер, рубашку на водолазку с боди-принтом, черный пиджак объединить с костюмными шортами, а вместо туфель выбрать грубые ботинки или кеды. 

архивы пресс-служб

Бадлон House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.

архивы пресс-служб

Брюки House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 18 000 руб.

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Тапочки Homies, пр. Медиков, 3 А, 109, 16 000 руб.

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Блейзер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 48 265 руб.

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Брюки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 18 025 руб.

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Поло Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 920 руб.

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Мокасины Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 26 495 руб.

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Рубашка RomaUvarovDesign, интернет-магазин, 5 600 руб.

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Брюки ODOR, интернет-магазин, 21 100 руб.

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Казаки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 150 руб.

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Пиджак Ockam, интернет-магазин, 15 400 руб.

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Шорты Ockam, интернет-магазин, 3 200 руб.

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Майка Un-sanctioned, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 400 руб.

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Ботинки Mislistudio, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 24 900 руб.

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Носки SHU, Литейный пр., 61, 499 руб.

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