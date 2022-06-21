20 женских и мужских образов для выпускного: от торжественных вечерних до расслабленных бунтарских

«Алые паруса» уже в эту пятницу! Да и вообще в разгаре как школьные, так и университетские выпускные. Если образ для этого события еще не готов, можно присмотреться к нашей подборке, в которой мы собрали варианты для выпускников и выпускниц: с вечерним платьем, трендовой мини-юбкой, корсетом, шортами и бомбером.
Платья
Платье Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 376 000 руб.
Босоножки Giuseppe Zanotti, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 000 руб.
Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 800 руб.
Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 123 500 руб.
Платье Philosophy di Lorenzo Serafini, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 95 600 руб.
Сандалии Marni, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 51 000 руб.
Платье 404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 38 900 руб.
Мюли Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 350 руб.
Платье Nicopanda, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 000 руб.
Казаки Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 39 900 руб.
Пиджак United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 999 руб.
Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 999 руб.
Босоножки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 15 490 руб.
Проверенный и традиционный вариант — платье плюс каблуки. Подойдут как вечерние модели в пол или длины миди, так и более расслабленные, которые после выпускного можно носить и ежедневно. Декор на усмотрение: перья, воланы, драпировки, многоярусная юбка, принты. Еще можно остановиться на лаконичном варианте, но сделать ставку на цвет. Если выпускаться «во взрослую жизнь» на шпильках кажется обременительным, ищем альтернативу: казаки, небольшой каблук или яркие сандали. В последних точно удастся гулять до утра.
Брюки
Бюстье ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 587 500 руб.
Брюки Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 168 000 руб.
Туфли Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 500 руб.
Туфли COSHO, Смоляная ул., 15, литера Б, 10 900 руб.
Блуза My 812, Каменноостровский пр., 54, 36 000 руб.
Брюки My 812, Каменноостровский пр., 54, 25 000 руб.
Брюки и платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, брюки — 15 000 руб., платье — 20 000 руб.
Лоферы Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 94 500 руб.
По себе знаем, что выбраться из брюк сложно. Да и не нужно! Шелковые брюки палаццо могут стать основой образа для мероприятия любого уровня торжественности. Дополнить их советуем корсетом или бюстье, сложно блузой или платьем. Напоминаем, что последний вариант по-прежнему актуален, а стилизация под нулевые необязательна.
Юбки и мини
Юбка Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 300 руб.
Топ Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 300 руб.
Босоножки Paris Texas, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 64 400 руб.
Юбка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 15 900 руб.
Топ Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 11 000 руб.
Ботинки Fratelli Rossetti, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 37 900 руб.
Комбинезон Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 500 руб.
Босоножки Magda Butrym, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 82 800 руб.
Платье Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 24 900 руб.
Сандали Sintezia, Лиговский пр. 266 Д, 8 900 руб.
Платье UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 950 руб.
Босоножки UShatava, наб. реки Мойки, 59, 11 900 руб.
Туфли на платформе, как у Дуа Липы, мини-юбка, кроп-топ — экстремальный выпускной образ готов. Можно добавить артовые макияж и маникюр. Тем, кто на такое не готов, но заявить о себе хочется, предлагаем блестящий комбинезон с шортами, дополненный туфлями с перьями, юбку в пайетках в комплекте с вязаным топом и грубыми ботинками или многоярусное платье и акцентные сандали. Для адептов лаконичности — короткое сдержанное платье в бежевом цвете и изящные босоножки.
Мужские
Бомбер Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 741 000 руб.
Брюки Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 40 900 руб.
Рубашка Saint Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 700 руб.
Кеды Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Пиджак Giorgio Armani, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 194 000 руб.
Брюки Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 600 руб.
Футболка Saint Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
Кроссовки Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 96 150 руб.
Если кто-то думает, что молодым людям уготован только один вариант выпускного костюма, то мы переубедим. Можно заменить пиджак на бомбер, рубашку на водолазку с боди-принтом, черный пиджак объединить с костюмными шортами, а вместо туфель выбрать грубые ботинки или кеды.
Бадлон House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.
Брюки House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 18 000 руб.
Тапочки Homies, пр. Медиков, 3 А, 109, 16 000 руб.
Блейзер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 48 265 руб.
Брюки Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 18 025 руб.
Поло Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 10 920 руб.
Мокасины Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 26 495 руб.
Рубашка RomaUvarovDesign, интернет-магазин, 5 600 руб.
Брюки ODOR, интернет-магазин, 21 100 руб.
Казаки Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 97 150 руб.
Пиджак Ockam, интернет-магазин, 15 400 руб.
Шорты Ockam, интернет-магазин, 3 200 руб.
Майка Un-sanctioned, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 400 руб.
Ботинки Mislistudio, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 24 900 руб.
Носки SHU, Литейный пр., 61, 499 руб.
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