20 женских и мужских образов для выпускного: от торжественных вечерних до расслабленных бунтарских

Туфли на платформе, как у Дуа Липы, мини-юбка, кроп-топ — экстремальный выпускной образ готов. Можно добавить артовые макияж и маникюр. Тем, кто на такое не готов, но заявить о себе хочется, предлагаем блестящий комбинезон с шортами, дополненный туфлями с перьями, юбку в пайетках в комплекте с вязаным топом и грубыми ботинками или многоярусное платье и акцентные сандали. Для адептов лаконичности — короткое сдержанное платье в бежевом цвете и изящные босоножки.