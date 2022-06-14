Посмотрите на новую коллекцию Vtmnts: объемные плечи, укороченные жакеты и накаченный пресс

Бренд Гурама Гвасалия — создателя и креативного директора Vetements — представил свою новую коллекцию. Напомним, что марка Vtmnts появилась год назад и тогда же, в конце июля, показала свою первую коллекцию. Эстетика проекта не сильно отличается от того, что Гвасалия делает в Vetements.