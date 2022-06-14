Посмотрите на новую коллекцию Vtmnts: объемные плечи, укороченные жакеты и накаченный пресс

Бренд Гурама Гвасалия — создателя и креативного директора Vetements — представил свою новую коллекцию. Напомним, что марка Vtmnts появилась год назад и тогда же, в конце июля, показала свою первую коллекцию. Эстетика проекта не сильно отличается от того, что Гвасалия делает в Vetements.
В новую коллекцию Vtmnts вошли укороченные жакеты и бомберы с объемными плечами, которые должны открывать необязательно (но желательно) идеальный пресс, микро-шорты, кожаные штаны, ботфорты, джинсы на низкой посадке с выглядывающей резинкой от белья, комбинезоны, а также тренчи. Главный стилистический прием коллекции — многослойность. Так жакеты надеты поверх топов, а под тренчем — еще один тренч.
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