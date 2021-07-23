Vetements показали первую коллекцию своего нового бренда — Vtmnts

В конце июня Vetements анонсировали запуск своего нового и довольно таинственного проекта. Для поддержания интриги был заведен закрытый аккаунт в социальных сетях, стать подписчиком которого было не так просто. Вчера Vetements открыли карты — их свежим проектом стал бренд Vtmnts, первую коллекция коллекция которого была показана также вчера.
Дебютная коллекция Vtmnts состоит из ста образов, которые не особо отличаются от того, что делает их старший брат Vetements. Это спортивные костюмы, широкие брюки и джинсы, футболки и водолазки без рукавов, худи, пальто и объемные свитеры. Среди аксессуаров — длинные перчатки, солнцезащитные очки и цепи в сочетании с жемчужными бусами. Кстати, о том, как жемчуг стал символом новой маскулинности, мы рассказывали здесь.
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