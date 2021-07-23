Vetements показали первую коллекцию своего нового бренда — Vtmnts

Дебютная коллекция Vtmnts состоит из ста образов, которые не особо отличаются от того, что делает их старший брат Vetements. Это спортивные костюмы, широкие брюки и джинсы, футболки и водолазки без рукавов, худи, пальто и объемные свитеры. Среди аксессуаров — длинные перчатки, солнцезащитные очки и цепи в сочетании с жемчужными бусами. Кстати, о том, как жемчуг стал символом новой маскулинности, мы рассказывали здесь.