Сезон шорт открыт! 50 женских и мужских моделей: от дико модных до проверенной классики

Благодаря коллекции Miu Miu сезона 2022-2023 новая волна популярности захлестнула не только юбки-тенниски, но и короткие спортивные шорты по мотивам боксерских трусов. Смотрятся они отлично, поэтому советуем примерить даже тем, кто далек от спорта. Ну и классический вариант спорт-шика — велосипедки, которые не сдают позиций уже какой сезон.