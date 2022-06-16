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Вещи

Сезон шорт открыт! 50 женских и мужских моделей: от дико модных до проверенной классики

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Наконец сезон шорт можно считать официально открытым. В честь этого «Собака.ru» собрала полсотни мужских и женских моделей: в пайетках, в спортивном стиле, карго, велосипедки, классические бермуды из денима, хлопка и кожи. Последние идеально подойдут на петербургского прохладного лета.

Дико модные

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 550 руб.

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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 750 руб.

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Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.

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LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.

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404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 12 700 руб.

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LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 299 руб.

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Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 800 руб.

Мини по-прежнему с нами. Дизайнеры увлеклись короткой длиной и предлагают носить микро-шорты. При этом неважно, похожи ли ваши ноги на ноги Жизель Бюндхен. Еще среди трендов розовый цвет и пайетки. Самым смелым советуем собрать комбо.

Вечные

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.

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Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 000 руб.

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SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 16 900 руб.

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LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 799 руб.

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Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 900 руб.

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SHU, Литейный пр., 61, 5 990 руб.

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To Be Blossom, Литейный пр., 63, 5 990 руб.

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Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 1 599 руб.

Вечные джинсовые шорты никуда не делись, поэтому смело выбираем либо сдержанные бермуды, либо, опять же, сексуальные микро-модели из денима. Отличный вариант на случай летнего похолодания — кожаные шорты, как яркие розовые Bottega Veneta или традиционные черные SET.

Спорт-шик

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Jacquemus. ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 100 руб.

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Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.

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Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 000 руб.

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Helmut Lang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 900 руб.

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Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 5 500 руб.

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SHU, Литейный пр., 61, 3 990 руб.

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Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 750 руб.

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BICYCLES@EYES, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 8 500 руб.

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Wanna А., купить онлайн, 4 300 руб.

Благодаря коллекции Miu Miu сезона 2022-2023 новая волна популярности захлестнула не только юбки-тенниски, но и короткие спортивные шорты по мотивам боксерских трусов. Смотрятся они отлично, поэтому советуем примерить даже тем, кто далек от спорта. Ну и классический вариант спорт-шика — велосипедки, которые не сдают позиций уже какой сезон.

Весело-задорно

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JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 150 руб.

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Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.

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Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 71 950 руб.

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Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 400 руб.

архивы пресс-служб

Kiton, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 170 руб.

архивы пресс-служб

Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 700 руб.

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Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 21 300 руб.

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befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 399 руб.

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UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 900 руб.

Летний mood подкрепляем реально летними принтами и яркими цветами. Тут нас поддерживают JW Anderson, Valentino, Dries van Noten и befree в коллаборации с петербургской художницей Ritul.

Мужские 

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 92 050 руб.

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Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 250 руб.

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Dries van Voten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 950 руб.

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Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 850 руб.

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Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 700 руб.

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Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 51 100 руб.

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Red September, купить онлайн, 19 500 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 250 руб.

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Études, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 14 000 руб.

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Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.

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Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 360 руб.

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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 300 руб.

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 6 000 руб.

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COMME des FUCKDOWN, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 18 700 руб.

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SHU, Литейный пр., 61, 5 990 руб.

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Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 49 900 руб.

Все вышеперечисленное смело могут применять (и примерять) и мужчины: активные принты, яркая цветовая палитра, стиль боксера или баскетболиста, сдержанная классика. Добавим, пожалуй, к маст-хэвам еще шорты карго.

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