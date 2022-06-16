Сезон шорт открыт! 50 женских и мужских моделей: от дико модных до проверенной классики

Наконец сезон шорт можно считать официально открытым. В честь этого «Собака.ru» собрала полсотни мужских и женских моделей: в пайетках, в спортивном стиле, карго, велосипедки, классические бермуды из денима, хлопка и кожи. Последние идеально подойдут на петербургского прохладного лета.
Дико модные
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 550 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 61 750 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 599 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 12 700 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 299 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 93 800 руб.
Мини по-прежнему с нами. Дизайнеры увлеклись короткой длиной и предлагают носить микро-шорты. При этом неважно, похожи ли ваши ноги на ноги Жизель Бюндхен. Еще среди трендов розовый цвет и пайетки. Самым смелым советуем собрать комбо.
Вечные
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 104 000 руб.
SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 16 900 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 799 руб.
Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 900 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 5 990 руб.
To Be Blossom, Литейный пр., 63, 5 990 руб.
Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 1 599 руб.
Вечные джинсовые шорты никуда не делись, поэтому смело выбираем либо сдержанные бермуды, либо, опять же, сексуальные микро-модели из денима. Отличный вариант на случай летнего похолодания — кожаные шорты, как яркие розовые Bottega Veneta или традиционные черные SET.
Спорт-шик
Jacquemus. ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 100 руб.
Ellesse, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.
Acne Studios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 000 руб.
Helmut Lang, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 900 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 5 500 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 3 990 руб.
Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 750 руб.
BICYCLES@EYES, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 8 500 руб.
Wanna А., купить онлайн, 4 300 руб.
Благодаря коллекции Miu Miu сезона 2022-2023 новая волна популярности захлестнула не только юбки-тенниски, но и короткие спортивные шорты по мотивам боксерских трусов. Смотрятся они отлично, поэтому советуем примерить даже тем, кто далек от спорта. Ну и классический вариант спорт-шика — велосипедки, которые не сдают позиций уже какой сезон.
Весело-задорно
JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 150 руб.
Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 000 руб.
Dries van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 71 950 руб.
Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 400 руб.
Kiton, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 123 170 руб.
Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 700 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 21 300 руб.
befree, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 399 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 900 руб.
Летний mood подкрепляем реально летними принтами и яркими цветами. Тут нас поддерживают JW Anderson, Valentino, Dries van Noten и befree в коллаборации с петербургской художницей Ritul.
Мужские
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 92 050 руб.
Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 250 руб.
Dries van Voten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 950 руб.
Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 850 руб.
Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 700 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 51 100 руб.
Red September, купить онлайн, 19 500 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 250 руб.
Études, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 14 000 руб.
Urbantiger, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 900 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 360 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 300 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 6 000 руб.
COMME des FUCKDOWN, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 18 700 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 5 990 руб.
Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 49 900 руб.
Все вышеперечисленное смело могут применять (и примерять) и мужчины: активные принты, яркая цветовая палитра, стиль боксера или баскетболиста, сдержанная классика. Добавим, пожалуй, к маст-хэвам еще шорты карго.
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