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Вещи

Miu Miu впервые за четырнадцать лет представили мужские образы

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Показ осенне-зимней коллекции Miu Miu сезона 2022-2023 стал особенным для знатоков бренда. Все дело в том, что впервые за четырнадцать лет марка показала мужские образы. Напомним, что мужская линейка Miu Miu появилась в 1999 году и просуществовала до 2008-го.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Мужчинам креативный директор бренда Миучча Прада предлагает носить такое же экстремальное мини, как и женщинам. Мужские образы состоят из коротких шорт, футболок поло, укороченных жилетов, рубашек, курток, кожаных вещей. В женской линии Miu Miu — новая интерпретация плиссированных мини-юбок, которые мы видели в прошлой коллекции бренда (и которые стали популярны настолько, что удостоились собственного инстаграма), прозрачные платья, кроп-топы, шейные платки. Многие как женские, так и мужские вещи украсили сразу два ремня, а общим стилистическим приемом остается выглядывающее нижнее белье.

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