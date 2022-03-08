Miu Miu впервые за четырнадцать лет представили мужские образы

Мужчинам креативный директор бренда Миучча Прада предлагает носить такое же экстремальное мини, как и женщинам. Мужские образы состоят из коротких шорт, футболок поло, укороченных жилетов, рубашек, курток, кожаных вещей. В женской линии Miu Miu — новая интерпретация плиссированных мини-юбок, которые мы видели в прошлой коллекции бренда (и которые стали популярны настолько, что удостоились собственного инстаграма), прозрачные платья, кроп-топы, шейные платки. Многие как женские, так и мужские вещи украсили сразу два ремня, а общим стилистическим приемом остается выглядывающее нижнее белье.