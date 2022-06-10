Петербургская марка Dear Passenger N. посвятила новую коллекцию ювелиру Рене Лалику

Коллекция получила название в честь своего вдохновителя — RENÉ LALIQUE. За основу дизайнер Екатерина Кибовская взяла стремление ювелира к непривычным сочетаниям. Так в вещах соединились итальянский вельвет, который раскрывает глубину своих цветов при разном освещении, деликатно сияющая вискоза и твид с мерцающей нитью. На ткани нанесены принты в виде билетов с ажурной графикой. Их графика вторит формам ар нуво, в центре каждого — стилизованные изображения ювелирных произведений Лалика. Еще один реверанс творчеству ювелира — гофре, складки и фактурные швы.