«Яндекс.Маркет» запустил раздел «Ресейл» — теперь на платформе можно купить сумки Loewe, Balenciaga и Gucci

Как все устроено: раздел «Ресейл» «Яндекс.Маркета» синхронизирован с платформой TheCultt, поэтому купить сумку можно и там, и там. Все лоты проверены на подлинность и хорошее состояние. Среди брендов — Loewe, Balenciaga, Gucci, Chanel, Valentino, Bottega Veneta, Fendi, Jacquemus, среди моделей — культовые Pouch, 2.55, Puzzle.