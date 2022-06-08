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«Яндекс.Маркет» запустил раздел «Ресейл» — теперь на платформе можно купить сумки Loewe, Balenciaga и Gucci

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На платформе «Яндекс.Маркет» появился раздел «Ресейл», посвященный перепродаже люксовых вещей. Первым партнером маркетплейса стал ресейл-проект TheCultt, который занимается культовыми сумками. В дальнейшем в разделе появятся также одежда и обувь мировых модных домов.

Как все устроено: раздел «Ресейл» «Яндекс.Маркета» синхронизирован с платформой TheCultt, поэтому купить сумку можно и там, и там. Все лоты проверены на подлинность и хорошее состояние. Среди брендов — Loewe, Balenciaga, Gucci, Chanel, Valentino, Bottega Veneta, Fendi, Jacquemus, среди моделей — культовые Pouch, 2.55, Puzzle.

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