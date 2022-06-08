Апсайкл-вязка и винтажные джинсы: RomaUvarovDesign представили новую коллекцию

Рома Уваров (некогда победитель, а теперь член экспертного жюри нашего конкурса «Новые имена в моде») представил свою новую коллекцию. При работе над ней дизайнер разработал специальную технику апсайкл-вязки — нити разных цветов сплетаются и образуют узоры, которые не повторяются. Уникальность вообще стала одной из главных особенностей коллекции сезона осень-зима 2022 — у вещей нет даже двух идентичных подкладок.