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Вещи

Апсайкл-вязка и винтажные джинсы: RomaUvarovDesign представили новую коллекцию

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пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign

Рома Уваров (некогда победитель, а теперь член экспертного жюри нашего конкурса «Новые имена в моде») представил свою новую коллекцию. При работе над ней дизайнер разработал специальную технику апсайкл-вязки — нити разных цветов сплетаются и образуют узоры, которые не повторяются. Уникальность вообще стала одной из главных особенностей коллекции сезона осень-зима 2022 — у вещей нет даже двух идентичных подкладок.

пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign
пресс-служба RomaUvarovDesign

Вязаные элементы коллекции созданы вручную рукодельницами, молодыми специалистами, маломобильными мастерами. В ход шли остатки пряжи и винтажный трикотаж, которые RomaUvarovDesign собирали с помощью проекта Upcycle Boxes (кстати, сбор продолжается). Для создания вещей из денима тоже использовались стоковые материалы — винтажные джинсы, выкупленные у закрывшейся джинсовой фабрики. Их перекрасили, заменили фурнитуру и переработали, сделав новые модели.

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