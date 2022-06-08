Апсайкл-вязка и винтажные джинсы: RomaUvarovDesign представили новую коллекцию

Рома Уваров (некогда победитель, а теперь член экспертного жюри нашего конкурса «Новые имена в моде») представил свою новую коллекцию. При работе над ней дизайнер разработал специальную технику апсайкл-вязки — нити разных цветов сплетаются и образуют узоры, которые не повторяются. Уникальность вообще стала одной из главных особенностей коллекции сезона осень-зима 2022 — у вещей нет даже двух идентичных подкладок.
Вязаные элементы коллекции созданы вручную рукодельницами, молодыми специалистами, маломобильными мастерами. В ход шли остатки пряжи и винтажный трикотаж, которые RomaUvarovDesign собирали с помощью проекта Upcycle Boxes (кстати, сбор продолжается). Для создания вещей из денима тоже использовались стоковые материалы — винтажные джинсы, выкупленные у закрывшейся джинсовой фабрики. Их перекрасили, заменили фурнитуру и переработали, сделав новые модели.
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