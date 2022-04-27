RomaUvarovDesign собирают ненужные пряжу, трикотаж, винтажные ткани для переработки

За отданное в дар бренду есть возможность получить промо-код со скидкой 15% на онлайн-покупки в RomaUvarovDesign. Для этого нужно прислать фотоподтверждение пожертвованного. Специальные корзины для сдачи ненужного есть в Москве, они находятся в Британской высшей школе дизайна, шоуруме NOB, Библиотеке им. Ленина, Доме Культур, галерее «Здесь на Таганке», школе Родченко и цветочном магазине «Букетиссимо». Петербуржцы и жители других городов могут отправить вещи и материалы за счет RomaUvarovDesign, договорившись об этом с командой бренда в соцсетях.