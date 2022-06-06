404 NOT FOUND | ATELIER выпустили коллекцию платьев, созданных вручную и в единственном экземпляре

Бренд 404 NOT FOUND в прошлом году запустил свой второй проект — ателье 404 NOT FOUND | ATELIER, которое работает над нетиражными коллекциями. В новой коллекции FLORA девятнадцать платьев-бутонов ручной работы. При работе над ней дизайнер Алена Феликсова вдохновлялась картинами Поля Гогена, Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Евгения Гордиеца.
В основе коллекции не только искусство, но и свойства материала — шелка, привезенного из Франции и Италии. Алена Феликсова отталкивалась от его фактуры, «поведения» в динамике и принтов. В процессе работы и родились силуэты-бутоны. Среди платьев модели с рукавами-буффами, с корсетом, с пышной юбкой из нескольких слоев сетки с шелковым подкладом. Украшены они хрустальными пуговицами, камнями Swarovski и застежками в форме тигра или скорпиона.
Стиль и фото: Эльмира Тулебаева
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