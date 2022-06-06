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404 NOT FOUND | ATELIER выпустили коллекцию платьев, созданных вручную и в единственном экземпляре

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Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева

Бренд 404 NOT FOUND в прошлом году запустил свой второй проект — ателье 404 NOT FOUND | ATELIER, которое работает над нетиражными коллекциями. В новой коллекции FLORA девятнадцать платьев-бутонов ручной работы. При работе над ней дизайнер Алена Феликсова вдохновлялась картинами Поля Гогена, Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Евгения Гордиеца.

Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева

В основе коллекции не только искусство, но и свойства материала — шелка, привезенного из Франции и Италии. Алена Феликсова отталкивалась от его фактуры, «поведения» в динамике и принтов. В процессе работы и родились силуэты-бутоны. Среди платьев модели с рукавами-буффами, с корсетом, с пышной юбкой из нескольких слоев сетки с шелковым подкладом. Украшены они хрустальными пуговицами, камнями Swarovski и застежками в форме тигра или скорпиона.

Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева

Стиль и фото: Эльмира Тулебаева

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