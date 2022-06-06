404 NOT FOUND | ATELIER выпустили коллекцию платьев, созданных вручную и в единственном экземпляре

В основе коллекции не только искусство, но и свойства материала — шелка, привезенного из Франции и Италии. Алена Феликсова отталкивалась от его фактуры, «поведения» в динамике и принтов. В процессе работы и родились силуэты-бутоны. Среди платьев модели с рукавами-буффами, с корсетом, с пышной юбкой из нескольких слоев сетки с шелковым подкладом. Украшены они хрустальными пуговицами, камнями Swarovski и застежками в форме тигра или скорпиона.