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Бренд 404 NOT FOUND выпустил коллекцию апсайкл-шуб из переработанного натурального меха

404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND

У петербургской марки 404 NOT FOUND вышла коллекция апсайкл-шуб из 15-ти моделей из переработанного натурального меха. Так дизайнер и создательница бренда Алена Феликсова решила показать альтернативу покупке новой шубы. Коллекция стала первым проектом ателье  бренда — 404 NOT FOUND | ATELIER.

404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND

В основе коллекции — вещи из натурального меха, которым уже не один год. Их 404 NOT FOUND и превратили в новые шубы. При апсайклинге мастера бренда сделали чистку меха, изменили крой изделий, поменяли подкладку. Кроме того, каждую подкладку украсили ручная печать 404 NOT FOUND | ATELIER и фразы «with care for the world and with love for women» («с заботой о мире и с любовью к женщинам») и «made from upcycled fur» («сделано из переработанного меха»).

404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND
404 NOT FOUND

Лукбук бренда получился отчасти ностальгическим — он отсылает к моде нулевых и эпохе гламура, когда натуральный мех был особенно актуален. Среди маркеров 2000-х диадема, дань популярности конкурсам красоты, Playboy, как символ рассцвета гламурной сексуальности, а также низкая посадка брюк и выглядывающие из-под них стринги со стразами.

Стиль: Эльмира Тулебаева

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