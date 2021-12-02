Бренд 404 NOT FOUND выпустил коллекцию апсайкл-шуб из переработанного натурального меха

У петербургской марки 404 NOT FOUND вышла коллекция апсайкл-шуб из 15-ти моделей из переработанного натурального меха. Так дизайнер и создательница бренда Алена Феликсова решила показать альтернативу покупке новой шубы. Коллекция стала первым проектом ателье бренда — 404 NOT FOUND | ATELIER.
В основе коллекции — вещи из натурального меха, которым уже не один год. Их 404 NOT FOUND и превратили в новые шубы. При апсайклинге мастера бренда сделали чистку меха, изменили крой изделий, поменяли подкладку. Кроме того, каждую подкладку украсили ручная печать 404 NOT FOUND | ATELIER и фразы «with care for the world and with love for women» («с заботой о мире и с любовью к женщинам») и «made from upcycled fur» («сделано из переработанного меха»).
Лукбук бренда получился отчасти ностальгическим — он отсылает к моде нулевых и эпохе гламура, когда натуральный мех был особенно актуален. Среди маркеров 2000-х диадема, дань популярности конкурсам красоты, Playboy, как символ рассцвета гламурной сексуальности, а также низкая посадка брюк и выглядывающие из-под них стринги со стразами.
Стиль: Эльмира Тулебаева
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