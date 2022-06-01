Стиль фильмов «Брат» и «Брат 2» в новой коллекции Red September

Киношные черные рокерские косухи в прочтении Red September — это куртки из тяжелой кожи в оттенке заводного апельсина, малиновые пиджаки теперь небесно-голубые и ультрамариновые, а свитер Данилы Багрова превратился в кардиган. Зато практически нетронутыми остались бандитские клетчатые пальто в пол. Еще один реверанс лентам Балабанова — кадры из фильмов в качестве рисунка на рубашках и платьях.