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Стиль фильмов «Брат» и «Брат 2» в новой коллекции Red September

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пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September

Российский бренд Red September выпустил коллекцию осень-зима 2022/2023. Она вдохновлена стилем и эстетикой фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Креативный директор марки Ольга Васюкова переосмыслила 90-ые и культовые образы картин, созданные художницей по костюмам и лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Надеждой Васильевой.

пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September

Киношные черные рокерские косухи в прочтении Red September — это куртки из тяжелой кожи в оттенке заводного апельсина, малиновые пиджаки теперь небесно-голубые и ультрамариновые, а свитер Данилы Багрова превратился в кардиган. Зато практически нетронутыми остались бандитские клетчатые пальто в пол. Еще один реверанс лентам Балабанова — кадры из фильмов в качестве рисунка на рубашках и платьях.

пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September
пресс-служба Red September

Также в коллекции много объемной верхней одежды и денима. Главный стилистический прием — многослойность. Например, клетчатые юбки-плиссе на брюки и платья поверх брюк.

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