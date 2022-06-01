Владелец Zara и Bershka закрывает часть своих магазинов в России

В конце мая владельцы торговых центров в Москве и регионах получили уведомления о расторжении договоров аренды некоторых магазинов компании Inditex, сообщил брокер торговой недвижимости, знакомый с ситуацией.

Эту информацию подтвердил и другой источник издательства. По его заверениям, Inditex не собирается постепенно закрывать все свои магазины. Компания хочет отказаться от некоторых менее прибыльных точек в Москве и регионах. Также закрытие некоторых объектов связан и с низкими показателями оффлайн-магазинов по сравнению с онлайн-торговлей.

В Минпромторге отметили, что решение о закрытии или открытии розничных точек продаж любая компания может принимать самостоятельно. Однако это не значит, что марки уходят с российского рынка. Многие иностранные ритейлеры сейчас прорабатывают различные варианты стабильной работы в стране.

Напомним, в конце апреля в Минпромторге заявили, что компании IKEA и Inditex (Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Uterque) ищут возможность снова открыть магазины в России. Для этого им необходимо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить покупателям полный ассортимент товаров.